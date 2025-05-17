Kerem Aktürkoğlu\'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti

Süper Lig devi Galatasaray taraftarları, takımın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun X'te beğendiği bir paylaşımın ardından milli futbolcuya tepki gösterdi.

GALATASARAY TARAFTARINA İSYAN ETTİ

Kerem Aktürkoğlu'nun, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu hakkında tebrik paylaşımı yapmaması sosyal medyada tepki çekmişti. Milli futbolcunun abisi Selim Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarlarına isyan etti.

Selim Aktürkoğlu, "Biz ailecek Galatasaray'ı ve Kerem'i korumak için polemiklere girmemeye çalışıyoruz. Ama bugünkü akıl ve izandan yoksun paylaşımlardan ve yorumlardan sonra bir açıklama yapmak zorundayım."

"Kerem, Galatasaray'a emek vermiş, kaptanlık yapmış bir futbolcu. Mevcut kulübüne ve kulübünün taraftarlarına duyduğu sorumlulukla birlikte çok da iyi bir Galatasaraylı. Kalbi hala takım arkadaşlarıyla ve kulübüyle atıyor. Final maçı sonrasında da kilometrelerce uzaktan soyunma odasında onlarla birlikte sevinçlerini paylaştı."

"Kusura bakmayın ama Galatasaray için ter dökmüş, eski kaptanının Galatasaraylılığını sorgulamak da kimsenin haddi değil, bu da benim görüşüm. Kendi hayal alemlerinde oluşturdukları dünyada Kerem'i olmadığı biri gibi konumlandırmaya çalışanlar var, biliyorum."

"Ama Kerem, çok iyi bir Galatasaraylı. İsteseniz de istemeseniz de. İşinize gelse de gelmese de..." dedi.