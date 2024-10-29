Kerem Aktürkoğlu\'nun bonservisini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız

Spor

Dünyanın en tuhaf gemisi, okyanus laboratuvarına dönüşmek için kendini batırdı

Süper Lig devi Galatasaray'dan Portekiz devi Benfica'ya 12 milyon euroya transfer olan ve yeni kariyerine inanılmaz başlayarak her maçta skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi de belirlendi.

Portekiz'in Diario de Noticias gazetesinden Isaura Almeida, Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'de yarattığı etkiyi inceledi. Kerem ile ilgili yapılan paylaşımların görüntüleme ve yorumlar dahil 1 milyona yaklaştığı, örneğin Renato Sanches ile ilgili bir paylaşımın ise toplam etkileşiminin 3.500 civarında kaldığının altı çizildi. Kerem'in instagram'da 3.2 milyon takipçisi olduğu, bu rakamın Benfica Kulübü'nden 200 bin fazla olduğuna dikkat çekildi.

EN AZ 40 MİLYON EURO

Aktürkoğlu'nun Benfica formasıyla çıktığı Santa Clara, Estrela Vermelha, Gil Vicente, Atletico Madrid, Feyenoord, Rio Ave maçlarında ağları havalandırdığı, gol atamadığı tek maç olan Boavista maçında da iki asist yaptığı vurgulanarak Eusebio'dan bu yana geçen 59 yılda oynadığı ilk 7 maçta gol atan ilk oyuncu olduğu vurgulandı. Kerem'in bu istikrarla devam etmesi halinde Benfica tarihinin büyük efsaneleri arasında yer alabileceği belirtildi.