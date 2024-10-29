Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız

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Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da şahaneler yaratan milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belirlendi. Gösterdiği performansla büyük beğeni alan Aktürkoğlu'nun 40 milyon eurodan aşağı bir rakama satılmayacağı ve bu istikrarla devam etmesi halinde Benfica tarihinin büyük efsaneleri arasında yer alabileceği belirtildi.

29.10.2024 14:59
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Süper Lig devi Galatasaray'dan Portekiz devi Benfica'ya 12 milyon euroya transfer olan ve yeni kariyerine inanılmaz başlayarak her maçta skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi de belirlendi.

Portekiz'in Diario de Noticias gazetesinden Isaura Almeida, Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'de yarattığı etkiyi inceledi. Kerem ile ilgili yapılan paylaşımların görüntüleme ve yorumlar dahil 1 milyona yaklaştığı, örneğin Renato Sanches ile ilgili bir paylaşımın ise toplam etkileşiminin 3.500 civarında kaldığının altı çizildi. Kerem'in instagram'da 3.2 milyon takipçisi olduğu, bu rakamın Benfica Kulübü'nden 200 bin fazla olduğuna dikkat çekildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız

EN AZ 40 MİLYON EURO

Aktürkoğlu'nun Benfica formasıyla çıktığı Santa Clara, Estrela Vermelha, Gil Vicente, Atletico Madrid, Feyenoord, Rio Ave maçlarında ağları havalandırdığı, gol atamadığı tek maç olan Boavista maçında da iki asist yaptığı vurgulanarak Eusebio'dan bu yana geçen 59 yılda oynadığı ilk 7 maçta gol atan ilk oyuncu olduğu vurgulandı. Kerem'in bu istikrarla devam etmesi halinde Benfica tarihinin büyük efsaneleri arasında yer alabileceği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu\'nun bonservisini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Alpi:
    FEROŞ YİNE KUCAKTA GÖRÜLMÜŞ YAZIK OĞLUM SANA ANTENCİK 103 15 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Ferhatı tenhada sıkıştırmışlar.. s2 elini vermişler.. :D 83 8 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Bence en 40 az en 80 olmalı . 51 8 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    20 ye satsınlar dua etsinler 11 46 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Kaçan balık büyük olurmuş 35 6 Yanıtla
  • Yunus Altınbaş:
    Ferhat nerdesin sen 30 8 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    birde Kerem Aktürk oğluna vasıfsız Semih Kılıçsoyu denk getirmeye çslışan futbol cahili ezikler var 25 9 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Ulan gs da yürüyordun sahada , benfica da nolduda her topa kafa uzatıyorsun bir ellilik boyunla, hainlik buna derim 12 milyon gs a elin benficasi kar eder. 12 22 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Şaşırdım yaa 9 16 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    bir ata sözü vardır ölen inek sütlü olur 13 8 Yanıtla
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