Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu\'nun Fenerbahçe\'deki ilk maçı belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe, Benfica forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde mutlu sona yaklaşıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre, Benfica, Sarı-lacivertlilerin son teklifine olumlu yanıt verecek. Portekiz ekibinin Fenerbahçe'nin milli oyuncu için yaptığı 22+3 milyon euroluk teklife sıcak baktığı belirtildi.
Portekiz ekibinin transfere onay vermesinin ardından Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu özel uçakla hemen İstanbul'a getireceği ifade edildi.
Ayrıca Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atacak olan Kerem'in ligin 2. haftasında oynanacak Göztepe maçında forma giymesinin beklendiği dile getirildi.
Geride kalan sezonda 12 milyon euro bonservisle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.
