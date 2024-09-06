Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine yeni kaptanın kim olacağı belli oldu.
Galatasaray'da yeni kaptan Kaan Ayhan oldu. Takımın en tecrübeli isimlerinden biri olarak başta gelen Kaan Ayhan, kaptanlık görevini üstlenecek.
Galatasaray'ın resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor. Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı kulüpte 59 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrası Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (12)