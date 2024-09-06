Kerem Aktürkoğlu\'nun gidişi sonrası Galatasaray\'ın yeni kaptanı belli oldu

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Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine yeni kaptanın kim olacağı belli oldu.

KAAN YENİ KAPTAN OLDU

Galatasaray'da yeni kaptan Kaan Ayhan oldu. Takımın en tecrübeli isimlerinden biri olarak başta gelen Kaan Ayhan, kaptanlık görevini üstlenecek.

RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK

Galatasaray'ın resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor. Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı kulüpte 59 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.