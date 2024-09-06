Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrası Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrası Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni kaptan belli oldu. Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan'ın getirildiği konuşuluyor. Resmi duyuru ise kısa süre içinde yapılacak.

06.09.2024 11:51
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Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine yeni kaptanın kim olacağı belli oldu.

KAAN YENİ KAPTAN OLDU

Galatasaray'da yeni kaptan Kaan Ayhan oldu. Takımın en tecrübeli isimlerinden biri olarak başta gelen Kaan Ayhan, kaptanlık görevini üstlenecek.

RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK

Galatasaray'ın resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor. Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı kulüpte 59 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu\'nun gidişi sonrası Galatasaray\'ın yeni kaptanı belli oldu

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrası Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser: gemi su alıyor batmak üzere demekki 5sarayı en son kaan terkedecek sezon sonu 7 58 Yanıtla
    OZKANLI Mikail: Yav he he 0 0 Emir Konez: beklentinizi anlıyor fakat karsilamiyoruz. korku dağları sarmış ölümüz içinizden geçecektir. 0 0 halil tepe: 8 taş 0 0 Özgür Çelik: birgun gemi su yerine tiner alırsa siz belki o zaman şampiyon olursunuz 0 0
  • Emrullah Güllü: GS nin her şeyi kuşlara batar oldu 47 8 Yanıtla
  • Mahmut Kaya: Muslera kaptanlık ona yakışır 29 7 Yanıtla
  • Alpi: Kaptan MUSLERA ... 27 6 Yanıtla
  • Alpi: muslera kaptan boş haber yapmayin 25 4 Yanıtla
  • Lutfu Borazanoglu: ne kadar boşsunuz kaptan 1 Muslera 2 kim 3 kim biri sakat 2 cezalı ise 3 kim 21 1 Yanıtla
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