Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

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Benfica, Portekiz Ligi'nin 14. haftasında konuk olduğu AVS ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Kerem Aktürkoğlu takımının attığı tek golün asistini yaparken, aldığı bir darbe sonrası hakeme yaptığı hareket Portekiz'de manşetleri süsledi.

18.12.2024 17:12
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Portekiz Ligi'nin 14. haftasında oynanan karşılaşmada Benfica, deplasmanda AVS ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Kerem Aktürkoğlu takımının attığı tek golün asistini yaptı. Ancak milli futbolcu bu kez skor katkısıyla değil, maruz kaldığı sert müdahale ve ardından hakem Joao Gonçalves'e yaptığı hareketle Portekiz'de manşetlere taşındı.

ACILAR İÇİNDE YERDE KALDI

Kerem, AVS stoperi Devenish'in müdahalesi sonrası acılar içinde yerde kaldı. Kolombiyalı stoper sarı kartla cezalandırılırken, Kerem Aktürkoğlu karara şiddetle itiraz etti.

ALDIĞI DARBENİN İZİNİ HAKEME GÖSTERDİ, MANŞET OLDU

Formasını sıyıran Kerem Aktürkoğlu, beline aldığı darbe sonrası sırtındaki izi hakeme gösterdi. Bu hareketi manşetine taşıyan Benfica'ya yakın kaynaklar, Kerem'in aldığı sert darbeyi vurgulayarak "Sadece hakem görmedi" ifadesini kullandı. Milli yıldız, karşılaşmanın 75. dakikasında oyundan çıkarak yerini Florentino'ya bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 17 maça çıktı. 26 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Sezon başında Portekiz temsilcisine transfer olan Kerem'in takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu\'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk:
    Haddi ni Bil Şımarık Orası Türkiye değil Zaten A Milli Takımda Gördük 21 92 Yanıtla
  • Emin Erol:
    nede olsaitjrfliği Galatasaray dan öğrendi pislik herif 8 71 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov:
    tamam takim huzurunu bozdu .şimdi federasyonu karıştırmaya başladı 6 48 Yanıtla
  • Murat Çil:
    niye ölmedin keres 6 43 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    İsterse 50 gol atsın benim gözümde iyi bir futbolcu değil. 14 32 Yanıtla
  • ferhat eser:
    portekizden aradılar 24 saattir ayakta bekliyormuş insanlar oturmıycaz demişler 8 22 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    kaldırır tabi o bir türk 3 5 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan:
    fenerliler harbi yyyyyraaaaa yemiş 4 1 Yanıtla
  • demir akan:
    yorumlar fenerlilerle dolmuş 0 0 Yanıtla
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