Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz yüksek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz yüksek

Haberin Videosunu İzleyin
Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz yüksek
20.08.2025 21:00  Güncelleme: 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz yüksek
Haber Videosu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'yı kendi evinde ağırlıyor. Karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımını konuk ediyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.

CANLI ANLATIM:

10' Fenerbahçe Szymanski'nin ortasıyla etkili geldi. Savumada Otamendi topu uzaklaştırdı.

8' Fenerbahçe ceza sahası içinde Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu'na bir ara pası göndermeye çalıştı savunma araya girdi.

6' Amar Dedic ile Oosterwolde arasında bir gerginlik yaşandı.

5' Benfica yarı alanın orta bölgesinde Jhon Duran'a Otamendi tarafından bir faul yapıldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

3' Fenerbahçe tribünleri takıma müthiş bir destek veriyor.

2' Benfica etkili geldi. Hızlı paslarla Fenerbahçe ceza sahasına giren Benfica, dışarı çevrilen topta bir uzaktan şut fırsatı yakaladı. Şutu kaleci İrfan Can kurtarmayı başardı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Kadıköy, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz yüksek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • AşkınOlayım:
    Başlığa bak "Kerem Aktürkoğlu oynuyor mu?" :D:D:DD onu da araştırıp biz mi yazalım. tıklanma uğruna sövelim de etkileşim alın diye yapmadığınız kalmadı 29 0 Yanıtla
  • Cenko Bas:
    haydi kerem senden gol bekliyoruz Türkiye olarak 11 7 Yanıtla
    Mehmet Gelmez:
    bende sakatlanmasini bekliyorum Türkiye olarak 0 1
  • Mh459267:
    BİR GALATASARAY' LI OLARAK BENFİCAYI DESTEKLİYORUM ŞİMDİ BİRTAKIM FENERLİLER MİLLİ DUYGUDAN BAHSEDECEK..BENDE DİYORUM Kİ İLK ONBİRDE DOKUZ YABANCI OYUNCU VAR TEKNİK EKİP YABANCI HANGİ MİLLİ DUYGUDAN BAHSEDİYORUZ DİYORUM.. 8 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 22:11:51. #7.11#
SON DAKİKA: Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.