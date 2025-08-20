Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımını konuk ediyor.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.
Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.
10' Fenerbahçe Szymanski'nin ortasıyla etkili geldi. Savumada Otamendi topu uzaklaştırdı.
8' Fenerbahçe ceza sahası içinde Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu'na bir ara pası göndermeye çalıştı savunma araya girdi.
6' Amar Dedic ile Oosterwolde arasında bir gerginlik yaşandı.
5' Benfica yarı alanın orta bölgesinde Jhon Duran'a Otamendi tarafından bir faul yapıldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.
3' Fenerbahçe tribünleri takıma müthiş bir destek veriyor.
2' Benfica etkili geldi. Hızlı paslarla Fenerbahçe ceza sahasına giren Benfica, dışarı çevrilen topta bir uzaktan şut fırsatı yakaladı. Şutu kaleci İrfan Can kurtarmayı başardı.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz.
Son Dakika › Spor › Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz yüksek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)