Galatasaray'daki kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Kerem Aktürkoğlu, geleceğiyle ilgili kararı verdi. Spartak Moskova takımından gelen ilk teklifi geri çeviren Kerem, Rus ekibinin teklifini yükseltmesiyle ikna oldu. Milli futbolcu, kısa sürede içerisinde yeni takımına imzayı atacak.
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın bonservis görüşmelerinde anlaşma sağladığı Rusya temsilcisi Spartak Moskova'dan kendisine gelen ilk teklifi yeterli görmeyip reddetmişti. Bunun üzerine Moskova temsilcisi, fiyat yükselterek yaptığı ikinci teklifle Kerem'i ikna etmeyi başardı.
Milli futbolcunun Spartak Moskova ile üzerinde anlaşma sağlandığı sözleşmenin detayları belli oldu. 4 senelik sözleşme imza atacak olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bonusların da yer aldığı anlaşmayla yıllık 3 milyon euro net ücret kazanacak. Spartak, Kerem'e maaşının dışında imza parası da ödeyecek. Kerem böylece Spartak Moskova'nın en çok kazanan futbolcusu olacak.
Öte yandan Rus ekibinin Galatasaray'a ödeyeceği bonservis miktarı da ortaya çıktı. Ruslar, Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kulüplerin kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'ya transfer oluyor! Atacağı imzayla paraya para demeyecek - Son Dakika
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