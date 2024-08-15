Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'ya transfer oluyor! Atacağı imzayla paraya para demeyecek - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'ya transfer oluyor! Atacağı imzayla paraya para demeyecek

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor. Spartak Moskova'nın ilk teklifini geri çeviren Kerem, Rus kulübünün fiyat arttırmasıyla ikna oldu. Kısa süre içerisinde yeni takımına imza atacak olan milli futbolcu, çeşitli bonusların yer aldığı sözleşmeyle yıllık 3 milyon euro kazanacak ve imza parası da alacak. Spartak Moskova, 25 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ödeyecek. Kerem, bu sözleşmeyle yeni takımının en çok kazanan ismi olacak.

15.08.2024 15:47
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Galatasaray'daki kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Kerem Aktürkoğlu, geleceğiyle ilgili kararı verdi. Spartak Moskova takımından gelen ilk teklifi geri çeviren Kerem, Rus ekibinin teklifini yükseltmesiyle ikna oldu. Milli futbolcu, kısa sürede içerisinde yeni takımına imzayı atacak.

TEKLİF YÜKSELTTİLER

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın bonservis görüşmelerinde anlaşma sağladığı Rusya temsilcisi Spartak Moskova'dan kendisine gelen ilk teklifi yeterli görmeyip reddetmişti. Bunun üzerine Moskova temsilcisi, fiyat yükselterek yaptığı ikinci teklifle Kerem'i ikna etmeyi başardı.

3 MİLYON EURO İLE EN ÇOK KAZANAN OLACAK

Milli futbolcunun Spartak Moskova ile üzerinde anlaşma sağlandığı sözleşmenin detayları belli oldu. 4 senelik sözleşme imza atacak olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bonusların da yer aldığı anlaşmayla yıllık 3 milyon euro net ücret kazanacak. Spartak, Kerem'e maaşının dışında imza parası da ödeyecek. Kerem böylece Spartak Moskova'nın en çok kazanan futbolcusu olacak.

BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO

Öte yandan Rus ekibinin Galatasaray'a ödeyeceği bonservis miktarı da ortaya çıktı. Ruslar, Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kulüplerin kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova\'ya transfer oluyor! Atacağı imzayla paraya para demeyecek

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'ya transfer oluyor! Atacağı imzayla paraya para demeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser: 5 milyon eurodan fazla veren varsa hemen satın yoksa 5sarayın elinde patlıycak 12 49 Yanıtla
  • Mutlu Tunç: rusya ligi avrupada ambargoda, napicak bu Kerem oralarda ya :((( 17 5 Yanıtla
  • Sefa Hisar: Bir sene sonra Fenerbahçe ye gelir ikinci Emre Belözoğlu olur. 9 2 Yanıtla
  • Samsun Sporlu: peki nediyecek paraya para demesse 8 1 Yanıtla
  • Ali : Bunu kim alir bir yere gitmez 4 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Bu gaklama sesi var devamlı duyuyormusunuz gak gak gaakkkk 5 0 Yanıtla
  • Kelaloğlu: On numara bir haber hemen gitsin hiç sevmiyorum takıma hiç faydası yok 1 4 Yanıtla
  • serkan keskin: moskovanin bel bagladigi en pahali futbolcu olacaksa vay takimin haline. kotu futbolcu degil ama mac cevirmeden cok mac yakmisligi var. tutunamaz 1 2 sene sonra fener misilleme olsun diye ucuza alir getirir. 2 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Gak gaklar torpille futbolcularini AVRUPA şampiyonasında oynatamayinca hepsi ellerinde patladı, simdi de milletin elden çıkarmak istediği yedekleri toplayıp büyük transfer havası vermeye çalışıyorlar kahtali mici ya 15 isteyenler mici 15 se KEREM 40 , SEMIH 10 SA KEREM 50 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'ya transfer oluyor! Atacağı imzayla paraya para demeyecek - Son Dakika
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