Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz'de ''Helal et'' bulamıyor - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz'de ''Helal et'' bulamıyor

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Portekiz'in Benfica takımında oynayan A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ''Helal et'' sohbeti dikkat çekti. Yıldız futbolcularımızın, Portekiz'de helal kesim et bulmanın zor olduğundan bahsettiği video kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

22.09.2024 15:25
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Portekiz temsilcisi Benfica, A Milli Futbol Takımımızın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü'yü transfer etmesinin ardından son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna kattı.

"HELAL ET" MUHABBETİ DİKKAT ÇEKTİ

İki yıldızımızın da yüksek performansları sonrası ilgi giderek artarken, Benfica Kulübü iki Türk futbolcu için özel içerik üretti. Yayınlanan videoda iki oyuncumuz arasındaki "Helal et" muhabbeti dikkat çekti. Kerem Orkun'a, "Burada restoranlar var mı yoksa hepsi Lisbon tarafında mı?" diye sordu.

"BURADA BULMAK ZOR"

Orkun ise, "Lisbon tarafında daha iyi restoranlar var. Burada pek çok açıkçası bizim oturduğumuz mahallede bir tane var. Ama genellikle ben buradan eve yemek götürüyorum. Ya da annem olsun babam olsun geldiklerinde yemek yapıyorlar." yanıtını verdi. Daha sonra Orkun, Portekiz'de helal kesim et bulmanın zor olduğunu aktardı. Orkun, "Bir de etler de biraz sıkıntılı, helal et bulmak biraz oluyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DAN FALAN GETİRTECEĞİZ"

Kerem ise Orkun'a, "Dün konuştum bir yerle böyle burada gerçekten zor helal et bulmak. Bizim kendi kültürümüze ve dinimize göre. Artık İstanbul'dan falan kendimiz getirteceğiz" yanıtını verdi.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz\'de \'\'Helal et\'\' bulamıyor

Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Portekiz, Benfica, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz'de ''Helal et'' bulamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Bilişim Hurda:
    Sallamayın kardeşim. dünyanın her yerinde var orada mı yok. dağ başı mı portekiz 15 26 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Helal olsun cicuklara 24 11 Yanıtla
  • poyraz can:
    millet memlekette et alamıyor bunlar ise reklam peşinde 9 16 Yanıtla
  • Oooo:
    Ne bulursa yiyip her sene umre yapanlara gelsin Aferin 20 5 Yanıtla
  • Emrah Erzurumlu:
    kerem alışış zaten haram yemeye. 4 17 Yanıtla
  • selim IŞIK:
    canlı alsinlar bir müslüman kasaba kestirsinler abi dert ettikleri şeye bak bizde helal et var alamıyoruz :) 15 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Kaçak et buluyorsunuz ama ne iş! 10 5 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Adres gönderin dana,koyun yollayayım.Kendiniz kesip dolabiniza atın. çıkarıp çıkarıp yiyin:)) afiyet olsun 12 1 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    Helal olsun ikinizide 5 4 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    İstanbul'da varmı ki? 2 1 Yanıtla
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