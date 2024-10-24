Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, sahasında Feyenoord'a 3-1 yenildi. Benfica'nın tek golünü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu attı. Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri Ayase Ueda ile Antoni Milambo kaydetti.

24.10.2024 07:19
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Büyük heyecana sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Benfica, sahasında Feyenoord ile kozlarını paylaştı. Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta kazanan 3-1'lik skorla Feyenoord oldu.

KEREM ATTI AMA YETMEDİ

Konuk takım Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ayase Ueda ile 33 ve 90. dakikalarda Antoni Milambo kaydetti. Benfica'nın tek golü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Kerem, 66. dakikada fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Benfica formasıyla Devler Ligi'nde 3. golünü attı. Benfica'da Kerem 90 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü 72. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla Feyenoord 6 puana yükselirken, Benfica 6 puanda kaldı. Benfica'nın bir sonraki maçı Bayern Münih deplasmanında, Feyenoord ise sahasında Salzburg ile karşılaşacak.

Kerem Aktürkoğlu\'nun golü Benfica\'ya yetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi, Kerem Aktürkoğlu, Feyenoord, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Müslüm Çoban:
    yolun bahtın açık olsun Güzel insan?????? 65 3 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Avrupa’da diye destekliyordum,Fenere laf tokuşturduğundan beri umurumda değilsin..karakter çok önemli.. 13 47 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Patladı ha haaa 3 23 Yanıtla
  • Ensari Alp:
    Sanki berabere kalmışlarda da yetmemiş herifler 3 tane yemiş bizim medya çoook abartıyor 11 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ABDULLAH KARA, KAREKTER DEMİŞSİN MERT HAKAN YANLIŞ, IRFANCAN KAHVECI, İRFAN CAN EGRİBAYAT, OSTERVOLDE IYI KARAKTER 13 4 Yanıtla
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