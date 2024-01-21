Kerem Aktürkoğlu: Fenerbahçe puan kaybedince motive olduk

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 5-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE PUAN KAYBEDİNCE MOTİVE OLDUK"

Maç hakkında konuşan Kerem, Fenerbahçe'ye de değindi. Aktürkoğlu, "Çok konsantre bir şekilde buraya geldik. 3 puandan bir şey düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ekstra bir motivasyon oldu" dedi.

"MÜKEMMEL OYNADIK"

Mücadeleyi değerlendiren yıldız futbolcu, "Bence mükemmel oynadık. Trabzonspor deplasmanında 5 atmak kimseye nasip olmaz. Sonuna kadar hak ettik. Taraftarlara armağan olsun" şeklinde konuştu.