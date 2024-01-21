Kerem Aktürkoğlu: Fenerbahçe puan kaybedince motive olduk

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 5-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Maç hakkında konuşan Kerem, Fenerbahçe'ye de değindi. Aktürkoğlu, "Çok konsantre bir şekilde buraya geldik. 3 puandan bir şey düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ekstra bir motivasyon oldu" dedi.
Mücadeleyi değerlendiren yıldız futbolcu, "Bence mükemmel oynadık. Trabzonspor deplasmanında 5 atmak kimseye nasip olmaz. Sonuna kadar hak ettik. Taraftarlara armağan olsun" şeklinde konuştu.
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