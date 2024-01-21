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Kerem Aktürkoğlu: Fenerbahçe puan kaybedince motive olduk - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu: Fenerbahçe puan kaybedince motive olduk

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin ekstra bir motivasyon olduğunu belirtti.

Kerem Aktürkoğlu: Fenerbahçe puan kaybedince motive olduk
21.01.2024 - 22:02,  Güncelleme: 22:07
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 5-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE PUAN KAYBEDİNCE MOTİVE OLDUK"

Maç hakkında konuşan Kerem, Fenerbahçe'ye de değindi. Aktürkoğlu, "Çok konsantre bir şekilde buraya geldik. 3 puandan bir şey düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ekstra bir motivasyon oldu" dedi.

"MÜKEMMEL OYNADIK"

Mücadeleyi değerlendiren yıldız futbolcu, "Bence mükemmel oynadık. Trabzonspor deplasmanında 5 atmak kimseye nasip olmaz. Sonuna kadar hak ettik. Taraftarlara armağan olsun" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (9)
  • Ali Arslan: Bırakın hikayeyi ,bu maç dahil tüm maçlar mercek altına alınmalıdır, ts nin maç öncesi neredeyse ilk 11 i kadroda olmuyor maç hemen öncesinde iki önemli oyuncuda kadro dışı bırakılıyor, inanılır gibi değil,yetkilileri göreve davet ediyoruz tüm telefon konuşmaları güvenlik kameraları kim kiminle buluştu incelensin resmen şike kokuyor Yanıtla 149 60
  • Mahir Tunç: Fenerbahçeli olarak şimdiden GS şampiyonlugunu kutlarım Yanıtla 21 82
  • Eşref Ceylan: Önemli dediğin o iki oyuncu en son ne zaman oynamış gir bir bak abdulkadir 23 aralık umut 23 ekim boşa algı yapıyorsunuz kişi kendinden bilir işi onun dışında agrika kupasında olanlar hariç eksik yok 22 17
  • Hasan Ali Yıldız: Aynen Fenerin Hatay, İstanbulspor ve Konya maçı özellikle araştırılsın 22 17
  • UGUR KULA: Yanık kremi yok tabi. nöbetçi eczane bugün pazar….. :) 16 9
  • Cafer TAŞKIRAN: Beş bir yenilen takım 1 sarı oda sıfır sıfır iken yenen takım 4 sarı kart görüyor. Fenerbahce trabzonda 3 0 önde olsa Trabzonluların en az 2 kırmızısı olurdu. Bugün maçı satan yarın........ Yanıtla 16 6
  • Hasan Ali Yıldız: Fenerbahçeliyim İsmail Kartal hoca felan değil onun için her maç bedavadan konuşuyor sadece Yanıtla 0 22
  • METEHAN AKMAN: Görünen o ki sadece Trabzona ... mışız Yanıtla 1 3
  • Ali Arslan: Sizde utanma olmayabilir ama bu konu alenen ortada,gs maçı öncesi neler oluyor da rakip neredeyse tamamı yedek veya süre almamış oyuncularla maça çıkıyor 1 1

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu: Fenerbahçe puan kaybedince motive olduk - Son Dakika
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