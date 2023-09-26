Kerem'i ıslıklayan Galatasaray taraftarını utandıracak tablo! Dünyaca ünlü futbolculara nal toplattı - Son Dakika

Kerem'i ıslıklayan Galatasaray taraftarını utandıracak tablo! Dünyaca ünlü futbolculara nal toplattı

Son Güncelleme: 26.09.2023 11:54

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta taraftarın bir kısmının ıslıkladığı Kerem Aktürkoğlu, 2023'e damga vurdu. Milli futbolcu çıktığı 32 maçta 18 asist yaparak bu alanda dünyaca ünlü futbolcuları geride bıraktı.

Galatasaray'da Mauro Icardi ile yakaladığı uyum dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynadığı maçta eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Milli futbolcu yaptığı asistlerle 2023 yılında Kevin de Bruyne, Bernardo Silva gibi isimleri geride bıraktı.

DAHA FAZLA ASİST YAPAN YOK

Transfermarkt'ın verilerine göre Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 2023 yılında an itibarıyla en fazla asist yapan futbolcu konumunda bulunuyor. Milli yıldız, 32 maçta 18 kez arkadaşlarına gol attırma başarısı gösterdi.

Kerem'i ıslıklayan Galatasaraylılar utancından kıpkırmızı olacak! Dünyaca ünlü futbolcuları geride bıraktı

DE BRUYNE, KEREM'İN ENSESİNDE

Kerem'in en yakın takipçisi ise Manchester City'nin dünyaca ünlü futbolcusu Kevin de Bruyne. Belçikalı orta saha 29 maçta 17 asist yaptı ve listede 2. sırada yer aldı.

Kerem'i ıslıklayan Galatasaraylılar utancından kıpkırmızı olacak! Dünyaca ünlü futbolcuları geride bıraktı
Görsel: Transfermarkt

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem'i ıslıklayan Galatasaray taraftarını utandıracak tablo! Dünyaca ünlü futbolculara nal toplattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kerem'i ıslıklayan Galatasaray taraftarını utandıracak tablo! Dünyaca ünlü futbolculara nal toplattı - Son Dakika
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