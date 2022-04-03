Kerem Kamal: "Dünya şampiyonu olma sözü veriyorum" - Son Dakika

- Kerem Kamal: "Dünya şampiyonu olma sözü veriyorum"

BUDAPEŞTE - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanma sözü verdi.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı. Kamal, 60 kilo finalinde Bulgar Edmond Armen Nazaryan ile karşılaştı. Rakibini 5-0 mağlup eden Kerem Kamal, büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Kerem, mücadele sonrasında Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kamal, "Ben son 4 senedir büyükler Avrupa'da madalya alıyordum. İlk sene üçüncü, 2. ve 3. senelerde ikinci oldum. Bu sene şampiyonluk oldu. Büyükler ilk altın madalyam. Bu başlangıç olur. Elimden geldiğimce bütün gücümü antrenmanda ve dışarıda örnek sporcu olarak yaşamak istiyorum. Çok şükür burada altın almayı başardım. Dünya Şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatları var. 2020'de Tokyo'ya katılmıştım. Tribünün önemini anlıyorum. Umarım yeni federasyonumuz ve hocalarımızla yeni bir sayfa olur. Benim burada olmamı sağlayan Süleyman Güngör hocamın ellerinden öpüyorum. Ben de buradan söz veriyorum. Dünya şampiyonu olabilmek için elimden geleni yapacağım ve madalyayı ülkeme kazandıracağım" dedi.