Kerem Özmen Avrupa şampiyonu - Son Dakika
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Kerem Özmen Avrupa şampiyonu

23.03.2022 21:47
Kerem Özmen Avrupa şampiyonu

U22 Avrupa Boks Şampiyonası final maçında ringe çıkan milli boksör Kerem Özmen, altın madalyanın sahibi oldu.

U22 Avrupa Boks Şampiyonası final maçında ringe çıkan milli boksör Kerem Özmen, altın madalyanın sahibi oldu.

Hırvatistan'da düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli boksör Kerem Özmen, 63,5 kg finalinde Ermenistanlı rakibi Artur Shakhpazyan ile karşılaştı. Rakibine büyük bir üstünlük kuran Kerem Özmen, U22 Avrupa Şampiyonu oldu.

Öte yandan U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nı üçüncü olarak tamamlayan Fenerbahçeli milli boksörler Gizem En ve Nurullah Oyan da madalyalarını aldılar. - İSTANBUL

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Hırvatistan, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kerem Özmen Avrupa şampiyonu - Son Dakika


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