UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Monaco'yu konuk etti.
Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maçın 22. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Takumi Minamino'nun golüyle 32. dakikada eşitliği sağlayan Monaco, 51. dakikada Eliesse Ben Seghir ile 2-1 öne geçti.
Vangelis Pavlidis'in 76. dakikadaki penaltı golüyle Benfica, 2-2 eşitliği yakaladı ancak 81. dakikada Monaco, George Osrzehmen Ilenikhena ile tekrar üstünlük kurdu.
Benfica'nın "10" numarası milli futbolcu Orkun Kökçü, 84. dakikada "10 numara" dokunuşla karşılaşmanın skorunu belirledi. Milli futbolcular Orkun ve Kerem'in gol attığı karşılaşmanın ardından Benfica, adını 16 turuna yazdıran taraf oldu.
Son Dakika › Spor › Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı - Son Dakika
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