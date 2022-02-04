Kick Boks şampiyonu 3 kardeşin hedefi dünya şampiyonluğu

Osmaniye'de yaşayan Zişan (18), Efşan (14) ve Zekiye (15) Yılmaz kardeşler, Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katıldı. Zişan ve Efşan, kendi kilolarında Türkiye birincisi oldu, Zekiye ise 3'üncülük elde etti. Üç kardeş, bir sonraki hedeflerini ise dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından, 19-27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan üç kardeşten Zişan ve Efşan Yılmaz, kendi kilolarında Türkiye birincisi, Zekiye Yılmaz ise Türkiye 3'üncüsü olarak derece elde etti. Osmaniye'de Fakıuşağı Mahallesi'ndeki spor salonunda antrenmanlarını devam ettiren şampiyon kardeşler, yeni hedeflerinin ise dünya şampiyonu olup, Türk bayrağını dalgalandırmak ve kürsüde İstiklal Marşı'nı söylemek olduğunu ifade etti.

YÜZDE 75 BAŞARISporcuları turnuvalara hazırlayan Kick Boks Milli Takım Antrenörü Yusuf Güngördü, turnuvaya yaklaşık 20 sporcuyla katıldıklarını ve sporculardan 15'inin derece elde ederek kürsüye çıktığını kaydetti. Güngördü, "Bu sporcularımızdan 4'ü şampiyon, 5'i ikinci, 6'sı üçüncü oldu. Bu şampiyona bizim için çok başarılı bir şekilde geçti. Yüzde 75'lik bir başarı var. Bu şampiyonanın önemi ise şudur; milli takım seçme kriterleri içinde olduğu için Avrupa ve dünya şampiyonasına gidecek sporcularımızın bir ilk tur aşamasıydı bu. Bundan sonraki şampiyonada işte dünya kupası ve ondan sonra yine Türkiye şampiyonası, buralardan gelecek puanlarla da sporcularımız milli takımı temsil edecekler. İnşallah oralarda da güzel başarılar elde edeceklerdir. Sporcularımızı bu şampiyonaya hazırlıyoruz" dedi."GURUR VERİCİ"Sporcularından üç kız kardeşin ikisinin şampiyon, birinin de Türkiye üçüncüsü olduğunu söyleyen Güngördü, "Bir aileden 3 kız kardeşin bu sporu yapması aynı zamanda da hepsinin kürsüye çıkması ve şampiyon olması ve milli sporculuğa bir adım daha yaklaşmaları bizim için de gurur verici bir şey. Tüm sporcularımız elinden gelen emeği gösteriyor. Biz bir ekip olarak çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah bundan sonra ki dünya kupası şampiyonasında derece elde edip kürsüye çıkacaklar ve milli takımı da en iyi şekilde ileri ki safhada temsil edecekler" diye konuştu."ÇOK ÇALIŞTIK, ÇOK EMEK VERDİK"Büyükler kategorisinde kendi kilosunda Türkiye birincisi olduğunu söyleyen Zişan Yılmaz, "Bunun için çok çalıştık, çok emek verdik, çok terler akıttık. Bunu karşılığını görmek, bunun karşılığını almak bizi gururlandırdı. Kürsüye çıktığımda emeklerimi, çabalarımı, gözyaşlarımı gördüm. Kürsüden indikten sonra da bir sonraki müsabakanın hazırlığının başladığının bilincindeydim. İnşallah dünya şampiyonasına katılıp, kardeşlerimle birlikte kupayla dönmeyi istiyorum" ifadelerini kullandı."HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU"Aynı turnuvada kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Efşan Yılmaz da, şunları kaydetti: "Kürsüye birinci olarak çıktım ve çok mutlu oldum. Üç kez üst üste Türkiye şampiyonu oldum ve bu beni çok mutlu ediyor. Hedefim, dünya şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutmak. İnşallah o duyguyu yaşarım."

Ablası ve kız kardeşi ile birlikte katıldığı şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olan Zekiye Yılmaz da çok küçük yaşlardan bu yana Kick Boks sporu ile ilgilendiklerini belirterek, hedeflerinin şampiyonluklarını sürdürmek ve milli takıma seçilmek olduğunu ifade etti.