Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru ağızları açık bıraktı

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Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan "1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir?" sorusu büyük ilgi gördü. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

11.12.2024 11:33  Güncelleme: 11:51
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Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan '1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir?' sorusu büyük merak konusu oldu.

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADAR SÜPER LİG TARİHİNDE EN ÇOK BERABERLİK ALAN TAKIM HANGİSİDİR?

A- Galatasaray

B- Beşiktaş

C- Fenerbahçe

D- Trabzonspor

DOĞRU CEVAP BEŞİKTAŞ

Süper Lig'in kurulduğu 1959 yılından bu yana ligde en çok beraberlik alan takım Beşiktaş'tır. Yani doğru cevap, B şıkkıdır. Beşiktaş 1959 yılından bugüne kadar 595 beraberlik almıştır.

Kim Milyoner Olmak İster\'de sorulan soru ağızları açık bıraktı

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Son Dakika Spor Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat:
    OEminnna nnn esiii de bahane arıyodu ne olsa da ağzımı açık bıraksam :D 15 1 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Tinercilere beraberlık bile çok 10 4 Yanıtla
  • Burak Öztürk:
    Ferhat eserinannesi de en çok gol yiyen kadın oldu ))) 12 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    m akif bacina5posta atariz ama o bile cok 2 10 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    sgitAkif 1 0 Yanıtla
  • Tayfur:
    Tinerciler kim akif sana bir şey mi yaşattılar, üzüldüm ailene 0 0 Yanıtla
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