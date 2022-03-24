Kim Min-Jae'li Güney Kore kazanarak liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika
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Kim Min-Jae'li Güney Kore kazanarak liderlik koltuğuna oturdu

24.03.2022 15:59
Kim Min-Jae'li Güney Kore kazanarak liderlik koltuğuna oturdu

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu karşılaşmasında Kim Min-Jae'nin formasını giydiği Güney Kore, İran'ı 2-0 mağlup ederek puanını 23'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu karşılaşmasında Kim Min-Jae'nin formasını giydiği Güney Kore, İran'ı 2-0 mağlup ederek puanını 23'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu 9'uncu maçında Güney Kore sahasında İran'ı konuk etti. Seoul Dünya Kupası Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Güney Kore rakibini 45+2'nci dakikada Heung-Min Son ve 63'üncü dakikada Kim Young-Gwon'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu maç öncesinde 20 puanla ikinci sırada yer alan Güney Kore, aldığı galibiyetle rakibinin 1 puan önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.Fenerbahçeli Kim Min-Jae, ilk 11'de başladığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası 79'uncu dakikada yerini Ji-Soo Park'a bıraktı. Öte yandan İran'da da Kayserisporlu Majid Hosseini, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

- İstanbul
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Dünya Kupası, Güney Kore, Asya, İran, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kim Min-Jae'li Güney Kore kazanarak liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Min-Jae'li Güney Kore kazanarak liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika
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