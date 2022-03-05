Kim Min-Jae'nin devamı geldi! Bir Güney Koreli oyuncu daha Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Kim Min-Jae'nin devamı geldi! Bir Güney Koreli oyuncu daha Fenerbahçe'de

05.03.2022 13:31

Sezon başında transfer edilen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin devamı geldi. Güney Kore transfer pazarına açılan Fenerbahçe'nin, genç orta saha Jo Jin-Ho'yu kadrosuna kattı. Jo Jin-Ho'nun İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Sarı-Lacivertliler, orta sahaya genç bir oyuncu transfer etti. Sabah'taki habere göre; Kim Min-Jae'nin ardından bir Koreli oyuncu daha Fenerbahçe forması giyecek. Kore basını,Jo Jin-Ho transferini duyururken, genç yıldız adayının özelliklerine de değindi. Yağız Sabuncuoğlu da genç futbolcunun İstanbul'a geldiğini, U-19 takımıyla antrenmanlara çıkacağını yazdı.

18 YAŞINDA ORTA SAHA

Kore basını Best Eleven, Fenerbahçe'nin Jeonbuk takımında forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Jin-ho Jo'yu transfer ettiğini duyurdu.

Haberin detayları;

"Wonderkid" yani 'harika çocuk' olarak görülen 18 yaşındaki futbolcu Jo Jin-Ho, Türkiye'nin en ünlü takımlarından Fenerbahçe'ye transfer oldu.

"BONSERVİSİYLE GİTTİ"

Bir futbol yetkilisi, "Jo Jin-Ho'nun Fenerbahçe'ye transferi kiralık olarak değil, bonservisiyle transfer edildi." ifadelerini kullandı.

ÖNDE GELEN ADAYLARDAN

2003 yılında doğan Jo Jin-Ho, Jeonbuk altyapısında yetişmiş bir mücevher. Jeollabuk-do'daki Geumsan Ortaokulu ve Yeongsaeng Lisesi'ne gittikten sonra, Kore'nin önde gelen futbolcu adaylarından biri haline geldi.

INIESTA'YA BENZİYOR

Jin-ho Jo, topa güzel vuran ve olağanüstü bir pas yeteneğine sahip olan bir oyuncu. Andres Iniesta gibi orta sahada başladı ve topu her yöne atma konusunda doğal bir yeteneğe sahip.

KIM MIN-JAE DETAYI

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Koreli taraftarlar tarafında iyi biliniyor. Bu ligde Fenerbahçe forması giyen Kore Milli Takımı'nın stoperi Kim Min-jae, Kore'den bir oyuncunun Türkiye Ligi'nde neler yapabileceğini kanıtladı.

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Son Dakika Spor Kim Min-Jae'nin devamı geldi! Bir Güney Koreli oyuncu daha Fenerbahçe'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Min-Jae'nin devamı geldi! Bir Güney Koreli oyuncu daha Fenerbahçe'de - Son Dakika
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