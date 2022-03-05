Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Sarı-Lacivertliler, orta sahaya genç bir oyuncu transfer etti. Sabah'taki habere göre; Kim Min-Jae'nin ardından bir Koreli oyuncu daha Fenerbahçe forması giyecek. Kore basını,Jo Jin-Ho transferini duyururken, genç yıldız adayının özelliklerine de değindi. Yağız Sabuncuoğlu da genç futbolcunun İstanbul'a geldiğini, U-19 takımıyla antrenmanlara çıkacağını yazdı.
Kore basını Best Eleven, Fenerbahçe'nin Jeonbuk takımında forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Jin-ho Jo'yu transfer ettiğini duyurdu.
Haberin detayları;
"Wonderkid" yani 'harika çocuk' olarak görülen 18 yaşındaki futbolcu Jo Jin-Ho, Türkiye'nin en ünlü takımlarından Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Bir futbol yetkilisi, "Jo Jin-Ho'nun Fenerbahçe'ye transferi kiralık olarak değil, bonservisiyle transfer edildi." ifadelerini kullandı.
2003 yılında doğan Jo Jin-Ho, Jeonbuk altyapısında yetişmiş bir mücevher. Jeollabuk-do'daki Geumsan Ortaokulu ve Yeongsaeng Lisesi'ne gittikten sonra, Kore'nin önde gelen futbolcu adaylarından biri haline geldi.
Jin-ho Jo, topa güzel vuran ve olağanüstü bir pas yeteneğine sahip olan bir oyuncu. Andres Iniesta gibi orta sahada başladı ve topu her yöne atma konusunda doğal bir yeteneğe sahip.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Koreli taraftarlar tarafında iyi biliniyor. Bu ligde Fenerbahçe forması giyen Kore Milli Takımı'nın stoperi Kim Min-jae, Kore'den bir oyuncunun Türkiye Ligi'nde neler yapabileceğini kanıtladı.
Son Dakika › Spor › Kim Min-Jae'nin devamı geldi! Bir Güney Koreli oyuncu daha Fenerbahçe'de - Son Dakika