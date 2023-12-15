Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor\'un UEFA gelirleri belli oldu

Bu sezon Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA'dan kazandığı toplam tutar 1 milyar 402 milyon 520 bin TL (43.933.237 Euro) olarak açıklandı.

TOPLAM 1,5 MİLYAR TL'YE YAKIN PARA KAZANDILAR

Aylardır gruplarda mücadele eden 4 takımımız bu sezon toplamda 1 milyar 402 milyon 520 bin TL(43.933.237 Euro) kazandı.

İşte takımlarımızın UEFA'dan elde ettiği gelir;