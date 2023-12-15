 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu

Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden 4 takımımızdan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA'dan kazandığı net rakam belli oldu. Temsilcilerimiz toplamda 1 milyar 402 milyon 520 bin TL kazandı. Peki hangi takım ne kadar kazandı? İşte yanıtı...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor\'un UEFA gelirleri belli oldu
15.12.2023 - 13:32,  Güncelleme: 13:43
Abone Ol

Bu sezon Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA'dan kazandığı toplam tutar 1 milyar 402 milyon 520 bin TL (43.933.237 Euro) olarak açıklandı.

TOPLAM 1,5 MİLYAR TL'YE YAKIN PARA KAZANDILAR

Aylardır gruplarda mücadele eden 4 takımımız bu sezon toplamda 1 milyar 402 milyon 520 bin TL(43.933.237 Euro) kazandı.

İşte takımlarımızın UEFA'dan elde ettiği gelir;

  • Adana Demirspor; 1 Milyon 50 Bin Euro
  • Beşiktaş; 5 Milyon 140 Bin 700 Euro
  • Fenerbahçe; 7 Milyon 601 Bin 800 euro
  • Galatasaray; 30 Milyon 140 Bin 737 Euro
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu - Son Dakika


15:00
Galatasary'da deprem! Yıldız futbolcunun göğüs kası koptu Galatasary'da deprem! Yıldız futbolcunun göğüs kası koptu
14:51
ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13
Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu

Son Dakika
15:00 Galatasary'da deprem! Yıldız futbolcunun göğüs kası koptu
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42 Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
14:04 Yer: Siverek! Yol kenarına yavru aslan bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 15:08:39. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement