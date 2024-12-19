Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor 16 Aralık'ta teknik ekibi güçlendirmek için Batalla'yla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını, bu yüzden kendisiyle yollarının ayrıldığını duyurmuştu.
Batalla'nın yerine gelebilecek teknik adamlar konuşulurken hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Bursaspor, ayrılık kararı alınan teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaştığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu'muz, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Kimse anlam veremiyor: Bursaspor'da sürpriz Batalla gelişmesi - Son Dakika
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