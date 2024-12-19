Kimse anlam veremiyor: Bursaspor'da sürpriz Batalla gelişmesi - Son Dakika
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Spor

Kimse anlam veremiyor: Bursaspor'da sürpriz Batalla gelişmesi

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Bursaspor, 3 gün önce ayrılık kararı aldığı teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaştığını duyurdu.

19.12.2024 12:14  Güncelleme: 12:24
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Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor 16 Aralık'ta teknik ekibi güçlendirmek için Batalla'yla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını, bu yüzden kendisiyle yollarının ayrıldığını duyurmuştu.

YENİDEN ANLAŞTILAR

Batalla'nın yerine gelebilecek teknik adamlar konuşulurken hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Bursaspor, ayrılık kararı alınan teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu'muz, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kimse anlam veremiyor: Bursaspor'da sürpriz Batalla gelişmesi
Kimse anlam veremiyor: Bursaspor\'da sürpriz Batalla gelişmesi

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kimse anlam veremiyor: Bursaspor'da sürpriz Batalla gelişmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Aziz Başkan Göreve:
    Hak yiyenler amatörde sürünyor 14 13 Yanıtla
  • M T:
    taraftatdan korktular 19 3 Yanıtla
  • Murat Yüksel Halı Saha Efsaneleri:
    En doğrusu da bu durmak yok yola devam ?? 10 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    O an için öfkeyle verilmiş yanlış bir karardı neyse yanlıştan dönüldü taraftar batallayı'da başkanı'da seviyor ikisi'de işini iyi yapıyor yolları açık olsun. 8 1 Yanıtla
  • Ahmet Teke:
    Kesin olarak teknik ekibe kendi adamlarini eklemek istediler..(tipik ekepe zihniyeti) ama hoca Kabul etmedi birakti....joplari yemeyince geri vites attilar ( tipik ekepe zihniyeti) 0 8 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    bu ne iş la 0 4 Yanıtla
  • Ali Gun:
    taraftardan korktu baskan 1 0 Yanıtla
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