Kimse anlayamadı! Victor Osimhen\'in menajeri İstanbul\'a geliyor

Spor

Galatasaray'a transferi dünyada büyük yankı uyandıran ve kısa sürede takıma adapte olan yıldız golcü Victor Osimhen için sarı-kırmızılı kulübe menajerinden telefon geldi.

RANDEVU İSTEDİ, İSTANBUL'A GELİYOR

Oyuncunun menajeri Roberto Calenda, Galatasaraylı yetkilileri arayarak hem önümüzdeki hafta için randevu istedi hem de oyuncusunun kısa sürede bu uyumu göstermesinden etkilendiğini belirterek teşekkür etti.

"MUTLU GÖRMEK UMUTLANDIRDI"

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ile görüşen Calenda, "Ne kadar doğru bir tercih yaptığımızın farkındayız. Bu tercih nedeniyle eleştirilmiştik ama görüyorum ki Victor, Galatasaray'da çok mutlu ve kendini iyi hissediyor. Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu anlatıyor. Onun tekrar bu kadar mutlu görmek beni de umutlandırdı" dedi.

"SADECE BİR YILDIZ ALMADIK"

Galatasaray ile sezon sezonuna kadar anlaşması bulunan Victor Osimhen'den çok memnun olan sarı-kırmızılılarda Hatipoğlu'nun "Sadece bir yıldız almadık aynı zamanda çok önemli bir karakteri kadromuza kattığımızı görüyoruz. Sanki bir dünya yıldızı değil de altyapıdan gelen bir oyuncumuz gibi arzulu ve pozitif enerjisi ile herkesi etkiliyor" yanıt verdiği öğrenildi.

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek olan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar 3 maça çıktı. Bu karşılaşmalara ilk 11'de başlayan Nijeryalı golcü, 3 asistlik performans sergiledi.