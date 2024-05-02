Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek'in ardından bir aday daha çıkacağı netleşti.
Listelerin verilmesine 24 saat kala Prof.Dr. Süheyl Batum'un güçlü bir liste ile yarışa gireceği öğrenildi. Muhalefet Prof. Dr. Süheyl Batum'u adaylık için ikna etti.
Milliyet'in haberine göre, Batum'a eski başkan Ünal Aysal da destek verdi. Rezan Epözdemir, Mete İkiz ve Turgay Kıran gibi isimlerin de listede olduğu ifade edildi. Abdurrahim Albayrak'ın da ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Rezan Epözdemir'in süreçte aktif rol aldığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip - Son Dakika
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