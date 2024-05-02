Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip - Son Dakika
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Spor

Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip

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Galatasaray'da başkanlık seçimleri öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Dursun Özbek'in karşısına, Prof. Dr. Süheyl Batum'un aday olacağı öğrenildi.

02.05.2024 09:26  Güncelleme: 09:33
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Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek'in ardından bir aday daha çıkacağı netleşti.

ÖZBEK'E RAKİP OLACAK

Listelerin verilmesine 24 saat kala Prof.Dr. Süheyl Batum'un güçlü bir liste ile yarışa gireceği öğrenildi. Muhalefet Prof. Dr. Süheyl Batum'u adaylık için ikna etti.

ÜNAL AYSAL DESTEK OLDU

Milliyet'in haberine göre, Batum'a eski başkan Ünal Aysal da destek verdi. Rezan Epözdemir, Mete İkiz ve Turgay Kıran gibi isimlerin de listede olduğu ifade edildi. Abdurrahim Albayrak'ın da ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Rezan Epözdemir'in süreçte aktif rol aldığı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Rezan Epözdemir, Turgay Kıran, Dursun Özbek, Galatasaray, Ünal Aysal, Mete İkiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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