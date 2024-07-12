Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş\'in sır gibi sakladığı abisi

Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş'in ailesi hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Zehra Güneş'in, daha önce pek bilinmeyen bir abisi olduğu öğrenildi.

ABİSİ FURKAN GÜNEŞ'TEN DUYGUSAL MESAJ

Zehra Güneş'in doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Furkan Güneş, ailesiyle çekilmiş fotoğraflarını ve kız kardeşleriyle olan kareleri paylaştı.

"İYİ Kİ VARSIN"

Furkan Güneş paylaşımında, "Hayat, bazen bize küçük sürprizler yapıp tek kalmamamızı sağlar, benim için hayat bu sürprizi 3 defa tekrarladı. Normal standartlarda bu sürprizler ağabeylik adı altında bir göreve dönüştü, çok zor dediler uğraşamazsanız vs bir şeyler bir şeyler… Sonrasında bütün zorlukları bu sürprizlerle geçtik. Ve hayat sana teşekkür ediyorum. Bizi o kadar güzel, o kadar iyi, o kadar temiz bir şekilde bu seviyeye gelmemizde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Asıl konu, bana bu güzel duyguyu, hissi, tecrübeyi, gururu yaşatan kardeşlerime ve ilk göz ağrım ve bu hayattaki ilk görevimi bana veren sevgili sen! İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim ailemsiniz" ifadelerini kullandı.

İşte Zehra'nın abisi;