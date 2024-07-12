Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi - Son Dakika
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Spor

Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi

Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş\'in sır gibi sakladığı abisi

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in, daha önce pek bilinmeyen bir abisi olduğu öğrenildi. Zehra Güneş'in doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Furkan Güneş, ailesiyle çekilmiş fotoğraflarını ve kız kardeşleriyle olan kareleri paylaşarak, ailesine olan sevgi ve bağlılığını dile getirdi.

12.07.2024 11:45
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş'in ailesi hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Zehra Güneş'in, daha önce pek bilinmeyen bir abisi olduğu öğrenildi.

ABİSİ FURKAN GÜNEŞ'TEN DUYGUSAL MESAJ

Zehra Güneş'in doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Furkan Güneş, ailesiyle çekilmiş fotoğraflarını ve kız kardeşleriyle olan kareleri paylaştı.

"İYİ Kİ VARSIN"

Furkan Güneş paylaşımında, "Hayat, bazen bize küçük sürprizler yapıp tek kalmamamızı sağlar, benim için hayat bu sürprizi 3 defa tekrarladı. Normal standartlarda bu sürprizler ağabeylik adı altında bir göreve dönüştü, çok zor dediler uğraşamazsanız vs bir şeyler bir şeyler… Sonrasında bütün zorlukları bu sürprizlerle geçtik. Ve hayat sana teşekkür ediyorum. Bizi o kadar güzel, o kadar iyi, o kadar temiz bir şekilde bu seviyeye gelmemizde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Asıl konu, bana bu güzel duyguyu, hissi, tecrübeyi, gururu yaşatan kardeşlerime ve ilk göz ağrım ve bu hayattaki ilk görevimi bana veren sevgili sen! İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim ailemsiniz" ifadelerini kullandı.

İşte Zehra'nın abisi;

Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mustafa sagdic: nie sir gibis sakliyormus. ozel bir yetenegi olan dunya vatandasimiymis ki 16 1 Yanıtla
  • Asım Furuncu: Çok büyük iş 6 0 Yanıtla
  • Emin Erol: hayret ya ilginç saklanacak ne var 6 0 Yanıtla
  • barış özcan: Bizde çok merak ediyorduk, bu kızın abisi nerde diye, ahanda buradaymış, hayret:) 2 0 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Büyük bir sırmış hakikaten 1 0 Yanıtla
  • Ozel Atasoy: Habee bulamiuorlar bos bos seyleri yayinliyorlar 0 0 Yanıtla

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