Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe\'den milli yıldıza kanca

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı'yı da markaja aldı.

TRANSFERDE RAKİP MİLAN

RMC Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin işi resmiyete dökmesi durumunda ise en ciddi rakibinin Milan olacağı belirtildi. Haberde Milan'ın teknik direktörü Paulo Fonseca'nın Lille'in eski hocası olduğu ve Yusuf'u İtalyan ekibine getirmek istediği öne sürüldü. A Milli Takım ile EURO 2024'te boy gösteren milli futbolcunun son kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, geride bıraktığımız sezon Lille formasıyla 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 kez fileleri sarsmayı başaran 27 yaşındaki futbolcu, 4 de asist yaptı.