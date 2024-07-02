Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca - Son Dakika
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Spor

Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca

Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe\'den milli yıldıza kanca

Son olarak Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı. Kanarya'nın transferdeki rakibi İtalyan devi Milan. A Milli Takım ile birlikte EURO 2024'te boy gösteren Yusuf'un turnuvanın ardından kararını vermesi bekleniyor.

02.07.2024 16:48
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı'yı da markaja aldı.

Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca

TRANSFERDE RAKİP MİLAN

RMC Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin işi resmiyete dökmesi durumunda ise en ciddi rakibinin Milan olacağı belirtildi. Haberde Milan'ın teknik direktörü Paulo Fonseca'nın Lille'in eski hocası olduğu ve Yusuf'u İtalyan ekibine getirmek istediği öne sürüldü. A Milli Takım ile EURO 2024'te boy gösteren milli futbolcunun son kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, geride bıraktığımız sezon Lille formasıyla 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 kez fileleri sarsmayı başaran 27 yaşındaki futbolcu, 4 de asist yaptı.

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Son Dakika Spor Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emin Erol: topçu değil bu bitik artık alma fenerbahçe 27 9 Yanıtla
  • Behzat: Allah için gidin samattayi alın bunu almayin 24 3 Yanıtla
    mustafa sagdic: allah seni smaattayi nereden buldun la sesli guldum 9 0
  • Asım Can: Bize bu kötülüğü yapmayın nolur 16 4 Yanıtla
  • Akın Dündar: ali koç ve kurmayları transferi övmeye başlamamış hala ne oldu dünya yıldızlarına yusuf yazıcı mı :D:D:D:D 4 5 Yanıtla
  • Erbay Mercan: yok artık nerde çöp varsa onu buluyoruz yine 5 2 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Bunun işini yapacak bir sürü adam var zaten takımda lazlardan bize fayda gelmez 0 1 Yanıtla
  • Murat Ceylan: bu konuyu ferhat esere sormalıyız 0 0 Yanıtla
    Okan: Ferhat yaprak yemekle meşgul 0 0

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