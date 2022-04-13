Kimse hayalini bile kurmamıştı! Galatasaray'ın teknik direktörü Nuri Şahin oluyor - Son Dakika
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Kimse hayalini bile kurmamıştı! Galatasaray'ın teknik direktörü Nuri Şahin oluyor

13.04.2022 09:01
Kimse hayalini bile kurmamıştı! Galatasaray'ın teknik direktörü Nuri Şahin oluyor

Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin, Galatasaray'ın radarında. Galatasaray'ın başkan adayı Metin Öztürk, listenin başına Nuri Şahin'i yazdı. Öztürk, başkan seçilirse Nuri Şahin'i getirecek.

Antalyaspor ile gösterdiği muazzam performans ile ligin ikinci yarısına damga vuran genç çalıştırıcı Galatasaray'ın bir numaralı hedefi haline geldi. Akşam'dan Orçun Özateş'in haberine göre; Galatasaray'da Domenec Torrent ile yollar tazminat ödenmeden ayrılırsa, başkan adayı Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde takımın başına Antalyaspor'un genç antrenörü getirilecek.

SORUN TAZMİNAT

Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak seçime çevrildi. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayları çok merak ediliyor. İki aday da Domenec Torrent'e bir tazminat ödemek istemiyor. Bu sorun çözülürse hoca konusunda iki adayın da planları hazır durumda.

Kimse hayal bile etmemişti! Galatasaray'ın teknik direktörü Nuri Şahin oluyor

NURİ ŞAHİN MEST ETTİ

Metin Öztürk, Antalyaspor'un başında tarihi bir performans sergileyen Nuri Şahin'e takımı emanet etmeyi planlıyor. Nuri Şahin, göreve gelir gelmez yaptığı dokunuşlarla Antalyaspor'un çehresini değiştirdi.

Kimse hayal bile etmemişti! Galatasaray'ın teknik direktörü Nuri Şahin oluyor

YENİLGİSİ YOK

Son 10 maçlık periyotta yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı-Beyazlılar kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı. 33 yaşındaki genç çalıştırıcının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı bir antrenörü takımın başına getirmeyi hedefliyor.

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Domenec Torrent, Metin Öztürk, Burak Elmas, Galatasaray, Nuri Şahin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Kimse hayalini bile kurmamıştı! Galatasaray'ın teknik direktörü Nuri Şahin oluyor - Son Dakika


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