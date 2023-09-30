Kimse ne olduğunu anlayamadı! Antalyaspor, İstanbulspor'u 10 dakikada saf dışı bıraktı - Son Dakika

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Antalyaspor, İstanbulspor'u 10 dakikada saf dışı bıraktı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Antalyaspor, İstanbulspor\'u 10 dakikada saf dışı bıraktı
Son Güncelleme: 30.09.2023 18:26

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. İstanbulspor'un golünü 26. dakikada Valon Ethemi atarken, Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller 50 ve 60. dakikalarda Adam Buksa'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk takım ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzandı.

ETHEMİ ATTI AMA SONU GELMEDİ

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı. İstanbulspor'un golünü 26. dakikada Valon Ethemi kaydetti. Mücadelenin ilk yarısı böyle sonuçlandı.

BUKSA TEK BAŞINA FİŞİ ÇEKTİ

Konuk ekip Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri ise 50 ve 60. dakikalarda Adam Buksa kaydetti. Buksa 5 maçta toplamda 5 gole katkı verdi. (4 gol 1 asist)

PUAN DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükselten Antalyaspor, 10. sıraya yükseldi. 2 puanda kalan İstanbulspor ise 19. sırada yer alıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Kimse ne olduğunu anlayamadı! Antalyaspor, İstanbulspor'u 10 dakikada saf dışı bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kimse ne olduğunu anlayamadı! Antalyaspor, İstanbulspor'u 10 dakikada saf dışı bıraktı - Son Dakika
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