Kimse ne olduğunu anlayamadı! Antalyaspor, İstanbulspor\'u 10 dakikada saf dışı bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk takım ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzandı.
Ev sahibi ekip maça hızlı başladı. İstanbulspor'un golünü 26. dakikada Valon Ethemi kaydetti. Mücadelenin ilk yarısı böyle sonuçlandı.
Konuk ekip Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri ise 50 ve 60. dakikalarda Adam Buksa kaydetti. Buksa 5 maçta toplamda 5 gole katkı verdi. (4 gol 1 asist)
Bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükselten Antalyaspor, 10. sıraya yükseldi. 2 puanda kalan İstanbulspor ise 19. sırada yer alıyor.
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