Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında perde Fenerbahçe-Alanyaspor mücadele ile açıldı. Kadıköy'deki karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho herkesi şaşırtan bir harekete imza attı.
Maç önü yayıncı kuruluşa röportaj vermek için alana gelen Portekizli hoca bir anda orada bulunan tabureyi alarak üzerine çıktı ve yayıncı kuruluş muhabirine sarılarak poz verdi.
Yaşanan bu beklenmedik durum sonrası yayıncı kuruluş muhabiri de şaşkınlığını gizleyemezken, fotoğraf çekimi sonrası Mourinho tabureden inerek röportajına devam etti.
Jose Mourinho'nun karşılaşma öncesinde yaptığı ve kimsenin anlam veremediği bu hareketinin görüntüleri sosyal medyada gündem aldı. Çokça paylaşılan anlar, binlerce de yorum aldı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket - Son Dakika
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