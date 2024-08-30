Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket - Son Dakika
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Spor

Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket

Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho\'dan herkesi şaşkına çeviren hareket

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe-Alanyaspor maçı öncesi Jose Mourinho, yayıncı kuruluşa röportaj vermek için tabureye çıkarak poz verdi. Bu beklenmedik hareket sosyal medyada gündem oldu.

30.08.2024 22:23
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında perde Fenerbahçe-Alanyaspor mücadele ile açıldı. Kadıköy'deki karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho herkesi şaşırtan bir harekete imza attı.

BİR ANDA TABURENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Maç önü yayıncı kuruluşa röportaj vermek için alana gelen Portekizli hoca bir anda orada bulunan tabureyi alarak üzerine çıktı ve yayıncı kuruluş muhabirine sarılarak poz verdi.

MUHABİR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yaşanan bu beklenmedik durum sonrası yayıncı kuruluş muhabiri de şaşkınlığını gizleyemezken, fotoğraf çekimi sonrası Mourinho tabureden inerek röportajına devam etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Jose Mourinho'nun karşılaşma öncesinde yaptığı ve kimsenin anlam veremediği bu hareketinin görüntüleri sosyal medyada gündem aldı. Çokça paylaşılan anlar, binlerce de yorum aldı.

İşte o anlar;

Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket
Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket
Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket
Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket
Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket
Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket
Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket
Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Ender Kervancıoğlu: Ağustosta bizim ayağımız yerden kesilir, mayısta eşekten düşmüş karpuza döneriz demek istemiştir. 42 42 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Adam çok sempatik 52 24 Yanıtla
  • Oooo: Fener koca Morinho yu ne hale getirdi. Conta yakmış araba gibi 29 28 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: İlle de Lille demek istemiş :) 25 31 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Bu aylarda bunların ayakları yerden kesilir. Mayısta bal kabağına dönerler. 27 26 Yanıtla
  • Mesut Çakar: En büyük Fenerbahçe mesajı veriyor anlaşılmayacak bi durum yok 33 16 Yanıtla
  • Mehmetarif Kurtyüzü: ŞuAndaFB1.Sırada bunuKastetmişOlabilir DünyaÇapındaDirektör?? 28 17 Yanıtla
  • Serdar Han: şampiyon Fenerbahçe kıskananlar çatlasın özellikle yorumlardan bir kişi var amma içine dert etmiş 18 16 Yanıtla
  • Tardun Öztürk: Espiriden de anlayın be kardeşim 13 6 Yanıtla
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