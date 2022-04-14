Kırıkkale'ye 3 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'ye 3 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor

14.04.2022 10:20
Kırıkkale'ye 3 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor

Kırıkkale'ye 3 bin 500 kişilik spor salonunun yapımı için, 9 Mayıs günü ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Kırıkkale'ye 3 bin 500 kişilik spor salonunun yapımı için, 9 Mayıs günü ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kentin yeni bir spor salonuna kavuşacağını duyurdu. İnşa edilecek 3 bin 500 kişilik spor salonu için 9 Mayıs tarihinde ihaleye çıkılacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Saygılı, "Kırıkkale'miz yeni bir spor salonuna kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 bin 500 kişilik spor salonu yapımı için 9 Mayıs da ihaleye çıkılıyor. Şehrimize hayırlı olsun. Kırıkkale'mize desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na projenin takipçisi Milletvekilimiz Ramazan Can'a, AK Parti İl Başkanımız Mustafa Kaplan'a teşekkür ediyorum" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'ye 3 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor

YORUMLAR
500
Başkan Saygılı'dan 'çat kapı' ev ziyaretleri Başkan Saygılı'dan 'çat kapı' ev ziyaretleri

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, gençlik, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kırıkkale'ye 3 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Uzman isimden korkutan açıklama! İstanbul depremi için ''Zaman tükeniyor'' dedi, 3 ilçenin ismini verdi!
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
10:14 Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon yaşamını yitirdi
09:58 Annesinin yalvarışı işe yaramadı! Ehliyetsiz sürücüye 11 bin lira ceza kesildi
09:58 Fenerbahçe'nin transfer atakları devam ediyor! Peter Olayinka sarı-Lacivertli takımın ilk sırasında
09:45 Sacit Aslan aradı, Pınar Eliçe canlı yayını terk etti: Pınar assolist olsun diye Vedat Bey, hatırı sayılır para verdi
09:35 Kaçırılıp tehditle cinsel şiddete maruz kalan genç kadın yaşadıklarını anlattı: Göğsüme bıçakla imza attılar
09:34 Diyarbakır'da yolsuzluk operasyonu: Eski milletvekili adayından kadınlara kameralı şantaj, yolsuzluk parasıyla hac
09:12 Mansur Yavaş: Özdağ'ın "adayımız" söylemi beni rahatsız etti, ortada fol yok yumurta yok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 10:30:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'ye 3 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement