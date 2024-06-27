Kırılan rekorlarda bizim de imzamız var! EURO 2024 şimdiden tarihe geçti

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 24 takımın mücadele ettiği grup aşaması sona erdi. Gruplarında ilk ikiye giren 12 takım ile en iyi 4 grup üçüncüsünün son 16 turunda yoluna devam ettiği turnuva, şu ana kadar kırılan rekorlarla tarihteki yerini aldı.

RONALDO'NUN REKORUNU ARDA KIRDI

Gürcistan karşısında A Milli Futbol Takımı'nın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı. Daha önce bu rekor, 19 yaş 128 günle Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun elinde bulunuyordu.

EN ÇOK KART TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇINDA ÇIKTI

Çekya ile Türkiye arasındaki karşılaşma, turnuva tarihinde en fazla kart çıkan maç oldu. Rumen hakem Istvan Kovacs, müsabakada 16'sı sarı ve 2'si kırmızı olmak üzere 18 kez kartına başvurdu. Mücadele boyunca Çekya'ya 5 sarı ve 2 kırmızı kart, Türkiye'ye ise 11 sarı kart çıktı.

TARİHİN EN FARKLI AÇILIŞ MAÇI

Almanya Milli Takımı, bu yıl 17'ncisi düzenlenen turnuvanın açılış maçlarındaki en farklı galibiyeti aldı.EURO 2024'ün açılış karşılaşmasında İskoçya'yı 5-1 ile geçen "Panzerler", bu skorla turnuva tarihine geçti. Geride kalan 16 Avrupa Şampiyonası'nda en farklı skor, EURO 2020'de İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yenmesiyle oluşmuştu. Ayrıca Alman futbolcu Florian Wirtz, 21 yaş 42 günlükken İskoçya'ya karşı bulduğu golle, turnuva tarihinde açılış golünü atan ve Almanya adına Avrupa Şampiyonası'nda fileleri havalandıran en genç futbolcu olmayı başardı.

TUNUVANIN EN GENÇ HOCASI NAGELSMANN OLDU

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, turnuva tarihinin en genç teknik direktörü oldu. Nagelsmann, İskoçya maçında 36 yaş 327 günlükken takımının başında sahaya çıktı.Alman teknik adam, EURO 2000'de Slovenya'yı çalıştıran Srecko Katanec'in 36 yaş 333 günlük rekorunu geride bıraktı.

EN GENÇ FUTBOLCU YAMAL

İspanyol Lamine Yamal ise 16 yaş 338 günlükken Hırvatistan'a karşı mücadele ederek turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu ünvanını kazandı. Daha önce 17 yaş 246 günlükken turnuvada forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.

EN HIZLI GOL BAJRAMI'DEN

Arnavutluk oyuncusu Nedim Bajrami, Avrupa Şampiyonası tarihinin en hızlı golünü kaydetti.İtalya karşısında 23. saniyede fileleri havalandıran Bajrami, en hızlı gol rekorunu ele geçirdi. Önceki rekor, EURO 2004'te 67. saniyede Yunanistan filesini havalandıran Rus oyuncu Dmitri Kirichenko'ya aitti.

EN GENÇ KAPTAN SZOBOSZLAI

Macar futbolcu Dominik Szoboszlai, şampiyona tarihindeki en genç kaptan oldu. Szoboszlai, İsviçre ile oynanan maçta 23 yaş 234 günlükken Macaristan'ın kaptanlığını yaparak yeni bir rekora imza attı.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, EURO 2024'te sahaya çıkarak 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olmayı başardı. Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele eden tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan (28) ve en fazla gol atan (14) oyuncusu konumunda da bulunuyor.

EN YAŞLI FUTBOLCU PEPE

Portekiz'in savunma oyuncusu Pepe, Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı futbolcusu ünvanını elde etti. Pepe, Çekya maçında ele geçirdiği rekoru, Türkiye müsabakasında 41 yaş 117 günlükken forma giyerek geliştirdi. Tecrübeli oyuncu, futbolseverlerin aklında maçlarda giydiği gri eşofmanlıyla yer eden Macar kaleci Gabor Kiraly'nin 40 yaş 86 günlük rekorunu kırdı.

TURNUVA TARİHİNİN EN YAŞLI GOLCÜSÜ MODRİC

Hırvat futbolcu Luka Modric, İtalya filelerini havalandırarak Avrupa Şampiyonası tarihine geçti. Modric, İtalya'ya 38 yaş 289 günlükken attığı golle Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı golcüsü oldu.

TURNUVA TARİHİNDE İLK

Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez 4 takım da grubu aynı puanla bitirdi. E Grubu maçları sonunda Romanya, Belçika, Slovakya ve Ukrayna 4'er puan elde etti.

EN FAZLA BİLET TALEP EDİLEN TURNUVA

EURO 2024, 50 milyondan fazla taleple organizasyon tarihinin en fazla bilet başvurusu yapılan turnuvası oldu. Turnuvadaki 2,7 milyon biletin yaklaşık 2,3 milyonluk kısmı, genel satışa ve takım taraftarlarına sunuldu.