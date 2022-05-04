Kırklareli'nde 3 kategoride at yarışları düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde 3 kategoride at yarışları düzenlendi

04.05.2022 13:07
Kırklareli'nde 3 kategoride at yarışları düzenlendi

Kırklareli'nde "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" etkinlikleri kapsamında at yarışları yapıldı.

Kırklareli'nde "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" etkinlikleri kapsamında at yarışları yapıldı.

Büyükmandıra Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında, stat yakınındaki boş arazide yarış alanı oluşturuldu.

İngiliz ve Arap atlarının katılımıyla 3 kategoride 3 yarış düzenlenen etkinlik ilgi gördü.

Yarışların 2200 metre İngiliz koşularında bir at ayağından sakatlanarak yere düştü. Yaralanan jokeye 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yarışlar daha sonra diğer kategorilerde devam etti.

2200 metre İngiliz koşularında İmam Kaya, 2400 metre Arap koşusunda Ertuğrul Arslan, 2400 metre İngiliz koşusunda Eren Ökten birinci oldu.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine, bir süredir salgın nedeniyle düzenlenemeyen yarışların bu yıl 14 atın katılımıyla yapıldığını söyledi.

Organizasyonun renkli görüntülere sahne olduğunu dile getiren Çölgeçen, Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin gün boyu devam edeceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Osmanlı'dan kalma bayram geleneği devam ediyor Osmanlı'dan kalma bayram geleneği devam ediyor

Büyükmandıra, Kırklareli, Arap, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kırklareli'nde 3 kategoride at yarışları düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
12:32 Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış
12:29 Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
10:48 Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket
10:45 NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 13:16:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 3 kategoride at yarışları düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement