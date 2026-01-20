Kırmızı kart gördü! Manchester City\'nin yıldızı Galatasaray\'a karşı yok

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Bodo/Glimt ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester City'e bu karşılaşmada yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.
Manchester City'de İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
29 yaşındaki oyuncu, bu kırmızı kartla birlikte gelecek hafta oynanacak Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Manchester City'nin kendi sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacağı maç 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.
