Kırmızı kart gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok
Kırmızı kart gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok

20.01.2026 22:18
Manchester City'de Bodo/Glimt karşısında kırmızı kart gören Rodri, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Bodo/Glimt ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester City'e bu karşılaşmada yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

RODRI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Manchester City'de İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYEMEYECEK

29 yaşındaki oyuncu, bu kırmızı kartla birlikte gelecek hafta oynanacak Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

MAÇ NE ZAMAN?

Manchester City'nin kendi sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacağı maç 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emrullah Tetik Emrullah Tetik:
    bir gol az atarız ne oldu yani 4 0 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    gs ayvayı yedi , city yenildi hıncını gs den çıkarıcak 0 1 Yanıtla
