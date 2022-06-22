Kırmızı periler diyarına koştular - Son Dakika
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Kırmızı periler diyarına koştular

22.06.2022 14:49
Kırmızı periler diyarına koştular

Narman Belediyesi'nin 'Peri Bacaları'nda düzenlediği Yol Koşusuna; Erzurum, Narman, Aşkale, Tekman, Tortum, Karayazı, Oltu ve Şenkaya ilçelerinden atletler ile TOHM ve SEM sporcuları katıldı.

Narman Belediyesi'nin 'Peri Bacaları'nda düzenlediği Yol Koşusuna; Erzurum, Narman, Aşkale, Tekman, Tortum, Karayazı, Oltu ve Şenkaya ilçelerinden atletler ile TOHM ve SEM sporcuları katıldı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

'Kırmızı Periler Diyarı' olarak bilinen Erzurum'un Narman ilçesi önceki gün tarihi anlara tanıklık etti.

Narman Belediyesi'nin 'Peri Bacaları'nda düzenlediği 1. Yol Koşusuna; Erzurum, Narman, Aşkale, Tekman, Tortum, Karayazı, Oltu ve Şenkaya ilçelerinden atletler ile TOHM ve SEM sporcuları katıldı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Türkiye'de ve bir çok yabancı ülkede düzenlenen maraton ve yarı maratonlara katılan Palandöken Masterlar Koşu Grubu da yol koşusuna katıldı.

Önce koşu sonra halay

Peri Bacaları Kampüsünde düzenlenen 1. Yol Koşusunu Narman Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Narmanspor Kulüp Başkanı Semra Eser ile Oltu Belediye Başkanı Nurettin Taşçı da izledi.

Koşunun sonunda Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, sporcularla birlikte halay çekti. Halayla birlikte şölen havasında geçen koşuda dereceye giren sporculara madalyaları ve ödülleri takdim edildi.

Palandöken masterlar grubu da koştu

Narman Belediyesi'nin 'Peri Bacaları'nda düzenlediği Yol Koşusuna, Palandöken Masterlar Koşu Grubu atletleri de katıldı.

Aynı zamanda TAF Disiplin Kurulu Başkanı olan master atlet Fatih Tüzemen, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser'e bu güzel etkinlik için teşekkür etti.

Tüzemen, "Birbirinden başarılı genç atletlerle birlikte bugün burada Peri Bacaları manzarasında koştuk. Güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Dereceye giren atletlere madalya ve ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Geleneksel hale getireceğiz

Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, 1. Peri Bacaları Yol Koşusu'na Erzurum ve ilçelerdeki sporcuların katıldığına işaret ederek, "Bu yarışları geleneksel hale getireceğiz. Türkiye'nin bir çok yerinden atletizmin yıldızlarını ilçemize getirerek burada koşmalarını sağlayacağız. İnanıyorum ki, bu tür etkinlikler ilçemizdeki gençlerimizin atletizme yönelmeleri içinde iyi bir teşvik olacaktır. Önümüzdeki yıl bu etkinliğe Türkiye'nin her yerinden atletlerin katılması için adımlar atacağız. Bize bu etkinlikte destek veren herkese teşekkür ediyorum. Katılan tüm atletlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Peri Bacaları, Karayazı, Şenkaya, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırmızı periler diyarına koştular - Son Dakika

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