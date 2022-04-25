Kırşehir yıldızlar güreş müsabakalarında 750 sporcuyu ağırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir yıldızlar güreş müsabakalarında 750 sporcuyu ağırlayacak

25.04.2022 12:37
Kırşehir yıldızlar güreş müsabakalarında 750 sporcuyu ağırlayacak

Okul Sporları Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları, Kırşehir'de gerçekleştirilecek.

Okul Sporları Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları, Kırşehir'de gerçekleştirilecek.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, grekoromen ve serbest stildeki müsabakaların 27-30 Nisan tarihlerinde Kırşehir Spor Salonu'nda yapılacağını söyledi.

Turnuvaya 55 ilden 750 sporcunun katılacağını belirten Şahin, hakemler ve antrenörlerin de katılımıyla güreşte farklı illerden gelen yaklaşık 1100 kişiyi Kırşehir'de ağırlayacaklarını ifade etti.

Güreşe gönül veren herkesi müsabakalara davet eden Şahin, karşılaşmaların 4 gün boyunca il müdürlüğü bünyesindeki YouTube kanalı "Genç Stüdyo" üzerinden çevrim içi yayımlanacağını dile getirdi.

Karşılaşmaların kurulan 3 farklı minderde gerçekleştirileceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Üç minderden de canlı yayınlarımızı yapacağız. Çocuklarımızın heyecanına ortak olarak salon dışındaki yakınlarına ulaştıracağız. Kırşehir, 2021 yılında boks, basketbol, masa tenisi, voleybol, badmintonda Türkiye genelinde organize edilen çok önemli, sayısal olarak şehrimize ve spor kültürüne katkı sağlayan birçok spor etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bundan sonra da farklı spor branşlarında Türkiye geneli turnuvalara ve şampiyonalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
Binali Yıldırım Ümraniye'de gençlerle bir araya geldi Binali Yıldırım Ümraniye'de gençlerle bir araya geldi Bilecikli sporcular tekvandoda Türkiye dereceleri elde ettiler Bilecikli sporcular tekvandoda Türkiye dereceleri elde ettiler

Kırşehir, gençlik, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kırşehir yıldızlar güreş müsabakalarında 750 sporcuyu ağırlayacak - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:52 Putin'e neler oluyor? Ayin sırasında çekilen görüntüsü Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 13:01:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir yıldızlar güreş müsabakalarında 750 sporcuyu ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement