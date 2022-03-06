Kış trofesinin üçüncü ayağı tamamlandı - Son Dakika
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Kış trofesinin üçüncü ayağı tamamlandı

06.03.2022 18:41
Kış trofesinin üçüncü ayağı tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 13. Kış Trofesi sona erdi, dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 13. Kış Trofesi sona erdi, dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden olan Marmaris'te 28 yelkenli ve 250 yelkencinin katılımıyla 13. Kış Trofesi gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışlarda 2 gün süren üçüncü ayak yarışlarında ise dün iki yarış gerçekleşti. Marinadan çıkıp körfez içinde yarışan yelkenciler, kıyasıya mücadele ederken ortaya renkli görüntüler çıktı. Yarışların bugün düzenlenen ayağı ise rüzgar yetersizliği sebebi ile yapılmazken, bir önceki günün sonuçları baz alındı.

Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü binasında yapılan ödül töreninde ikinci ayak yarışlarında dereceye giren takımlar ödüllerini aldılar. Ödül töreninde konuşan MIYC Başkanı Zafer Öznur; "Kış trofesinin üçüncü ayağını tamamladık. İlk gün yağmura rağmen rüzgar uyumluydu ve planladığımız iki yarışı da tamamladık. Bu yıl Rusya ve Ukrayna'dan gelecek bazı tekneler maalesef gelemedi. Bu yıl 28 tekne ile gerçekleştirdiğimiz yarışlarımızın ikinci ayağında dereceye giren yelkencilerimize ödüllerini teslim ettik" dedi.

Yelken yarış gruplarının tek engelli yarış ekibinden olan Red Lions takımın Hüseyin Karabağ, 1 yıldır yarıştığını ifade ederek "Grubun tek engelli ekibiyiz, dereceye girdik ve hedefimiz şampiyon olmak" dedi.

2012 yılında geçirdiği bir kaza sonucu sağ gözünü kaybettiğini ifade eden takım üyelerinden Emre Dönmez ise "18 yaşında su sporları ile başladığım denizde kaptanlık yaptım, Hüseyin kaptan ile bir araya gelerek yarışlara hazırlandık. Artık oturmuş bir ekibiz ve başarılı olmamamız için bir sebep yok" diyerek şampiyonluk için ilerlediklerini vurguladı.

13. kez gerçekleştirilen Kış Trofesi'nin üçüncü ayağında IRC-0 kategorisinde Define, IRC-1 kategorisinde Team Linea Rossa, IRC-2 kategorisinde Wings Of Island, IRC-3 kategorisinde Marmarisa, IRC-4 kategorisinde ise DMG Yelken takımları birinci oldu. Trofenin dördüncü ayağı ise 2 - 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. - MUĞLA

Kış trofesinin üçüncü ayağı tamamlandı
Kış trofesinin üçüncü ayağı tamamlandı
Kış trofesinin üçüncü ayağı tamamlandı
Kış trofesinin üçüncü ayağı tamamlandı
Kış trofesinin üçüncü ayağı tamamlandı
Kış trofesinin üçüncü ayağı tamamlandı

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Marmaris, Turizm, Yelken, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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