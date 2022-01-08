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"Kızdan boksör mü olur" dediler, lakabı "Yenilmez" oldu - Son Dakika

"Kızdan boksör mü olur" dediler, lakabı "Yenilmez" oldu

08.01.2022 11:08
"Kızdan boksör mü olur" dediler, lakabı "Yenilmez" oldu

Zonguldak'ta 5 bin nüfuslu Çaydeğirmeni beldesinin tek kadın milli sporcusu Sudenur Basancı, 4 yıl önce "Kızdan böksor mü olur" sözlerine aldırmayarak Halk Eğitim Merkezi kursunda tanıştığı dövüş sporlarında yenilmezlik serisini sürdürüyor.

Zonguldak'ta 5 bin nüfuslu Çaydeğirmeni beldesinin tek kadın milli sporcusu Sudenur Basancı, 4 yıl önce "Kızdan böksor mü olur" sözlerine aldırmayarak Halk Eğitim Merkezi kursunda tanıştığı dövüş sporlarında yenilmezlik serisini sürdürüyor. Kasım ayında Karadağ'da 57 kilogramda Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon olarak Türkiye'ye gurur yaşatan 17 yaşındaki Basancı, şimdi 13 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek Muaythai Avrupa Şampiyonası'da altın madalya için çalışmalarını sürdürüyor.

Devrek ilçesinin 5 bin nüfuslu Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Sudenur Basancı, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı muaythai kursunu izledikten sonra boksa ilgi duymaya başladı. Aynı zamanda milli takım antrenörü de olan Cemal Kocabaş'ın kursuna katılarak çalışmalara başlayan Basancı, sporu daha çok sevdi. Beldede kendisine söylenen, "Başka spor mu bulamadın", "Kızdan boksör mü olur" sözlerine kulaklarını tıkayan Basancı, daha da hırslanarak kick boks ve muaythai dalında katıldığı ulusal tüm turnuvalarda hiç yenilgi almadı. Basancı, uluslararası turnuvalar olan 2019 Avrupa Muaythai Açık Kupası, 2020 Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası ve 2021 Avrupa Kick Boks Açık Kupa Şampiyonası'nda altın madalyaları kazandı. Sudenur Basancı, son olarak Karadağ'da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalyayı kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

HEDEFLERİ BÜYÜKŞampiyon Sudenur Basancı, şimdi milli takım antrenörü Cemal Kocabaş ile birlikte 13 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek Muaythai Avrupa Şampiyonası'da altın madalya için çalışmalarına devam ediyor. Spora halk eğitim kursuyla başladığını anlatan Basancı, "Çok fazla hedef koydum önüme. Kasım ayında kick boksta Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi İstanbul'da düzenlenecek Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum. Herkes şimdi örnek alıyor. Çocuklarını spora yönlendiriyorlar. Gördüler benim de pes etmediğimi. Şimdi takdir ediyorlar. Şimdi kick boks ve muaythai branşlarında dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için çalışmaya devam edeceğim" dedi. Kısıtlı imkanlarla müsabakalara hazırlandıklarını anlatan Basancı, "Bunun için illa ki sponsorlar da gerekiyor. Bu da maddi manevi tabii yoruyor bizi" diye konuştu."KIZLARIMIZA GÜVENMELİYİZ"

Milli takım antrenörü Cemal Kocabaş ise sporda kadın ve erkek ayrımı olmadığını anlatarak kız çocuklarına imkan verildiğinde nelerin yapılabileceği konusunda Sudenur'un da güzel bir örnek olduğunu söyledi. Katıldıkları tüm müsabakalarda şampiyonluklar kazanmak için mücadele ettiklerini ifade eden Kocabaş, "Çocuğun da sporcunun da ayrımı olmaz. Kızlarımıza güvenmeliyiz. Bunun bir sürü örneği var. Sudenur da onlardan biri. Bugüne kadar hiç yenilmedi. Yenilmeyecek de. Biz destek bekliyoruz. Ülkemizin bayrağını en yükseklere çekmek için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
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Halk Eğitim Merkezi, Çaydeğirmeni, Zonguldak, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 'Kızdan boksör mü olur' dediler, lakabı 'Yenilmez' oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: "Kızdan boksör mü olur" dediler, lakabı "Yenilmez" oldu - Son Dakika
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