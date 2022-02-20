Kocaeli'de Ahmet Çalık anısına turnuva düzenlendi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık anısına Kocaeli'nin Darıca ilçesinde E- Spor turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada gençlerin mücadelesi nefes kesti.

Darıca Belediyesi, bu kez Gençlik Koridoru projesi kapsamında ödüllü FIFA 2021 turnuvası düzenledi. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına düzenlenen turnuvaya Darıca'da ikamet eden 16-25 yaş arasındaki 32 genç katıldı. Darıca Belediyesi e-Spor Merkezinde eleme usulü gerçekleşen maçlarda; çeyrek final, yarı final ve final şeklinde geçen maçlar çekişmeli ve renkli anlara sahne oldu. Bölgede bir ilk olan turnuvada gençler farklı bir deneyim yaşarken, çekişmeli maçların ardından şampiyon Cemal Aka oldu. İkinci Berke Gümüş, üçüncü Ege Özturan ve dördüncü de Sezer Bulut oldu. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan FIFA 2021 turnuvasında birinciye şarj istasyonu ve eşofman takımı, ikinciye PES 5 kolu ve spor ayakkabı, üçüncüye ise akıllı saat ve forma hediye edilirken; dereceye girenlere ödüllerini Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık takdim etti.

"Türk futbolunun tekrar başı sağ olsun"

Düzenlenen organizasyonun Ahmet Çalık anısına gerçekleştirildiğini kaydeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yakın zamanda Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kurmuş olduğumuz e-Spor merkezimizde bugün yakın zamanda aramızdan Ahmet Çalık kardeşimizin anısına bir e-Spor organizasyonu yaptık. 32 tane Darıca'mızın bu konuda deneyimli, bilgili ve tecrübeli gençleriyle bir aradayız. Güzel bir turnuva oldu, dostluk kazandı. Bugün Ahmet Çalık kardeşimizi rahmetle bir kez daha anma fırsatımız oldu. e-Spor alanında da Darıcalı gençlerin ne kadar meraklı olduğunu göstermiş olduk. Her biri birbirinden değerli, kıymetli genç kardeşlerimizle beraber hem turnuvamızı yaptık hem de Ahmet Çalık'ın ruhuna atfettik. Buradan bir kez daha Ahmet Çalık'ın ailesine, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Türk futbolunun tekrar başı sağ olsun. Kendisini de rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

"6-0 yendim. 7'yi de atacaktım ama ayıp olur diye atmadım"

Turnuvaya katılan gençlerden 18 yaşındaki Ege Özturan ise "Oynadığım bir oyun olduğu için katıldım. İlk maçı yendim, şu anda iyi gidiyor. Rakibin seçtiği takıma bağlı olarak takımımı seçeceğim. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yaptık. 6-0 yendim. 7'yi de atacaktım ama ayıp olur diye atmadım. İleriye hücuma yönelik bir taktik yaptım, daha iyi oldu" diye konuştu.

"E-Spor'da başarılı olduğumu düşünüyorum"

Böyle bir organizasyona en son Ankara'da katıldığını aktaran 23 yaşındaki Cemal Aka da, "Buradaki ilgi çok yoğun olduğu için buraya da katıldım. Açıkçası talep güzel, yer güzel. Şu an için hedefimiz şampiyonluk. E-Spor'da başarılı olduğumu düşünüyorum. Daha önce birebir turnuvalara da katıldım, kazandığım da oldu. Alışkın olduğum bir yerdeyim şu anda. İnşallah mutlu sonla biter" şeklinde konuştu. - KOCAELİ