Kocaelispor ile Samsunspor 22 yıl sonra Süper Lig'de karşı karşıya geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaelispor ile Samsunspor 22 yıl sonra Süper Lig'de karşı karşıya geliyor

Kocaelispor ile Samsunspor 22 yıl sonra Süper Lig\'de karşı karşıya geliyor
15.08.2025 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında konuk edeceği Samsunspor ile 22 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'e 16 yıl sonra amatörden yükseliş hikayesi yazarak çıkan Kocaelispor, 2025-2026 sezonunun 2. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı karşılaşma yarın saat 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

22 YIL SONRA SÜPER LİG'DE KARŞILAŞACAKLAR

Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra bu sezon yeniden dönüş yapan Kocaelispor, güçlü rakibiyle 54. randevusuna çıkacak. Geçmişte tarihe geçen maçlara imza atan iki Anadolu takımı en son 2022 yılında 1.Lig maçında karşılaştı. İki takım son Süper Lig maçını ise 15 Şubat 2003'te Samsun'da oynadı. Maçı, Ertuğrul Sağlam'ın golüyle ev sahibi takım 1-0 kazandı. Toplam 28 kez Süper Lig'de karşılaşan iki takım 22 yıl sonra yine Süper Lig'de birbirine meydan okuyacak.

İLK SÜPER LİG MAÇI 1982'DE

Tarihinde 1966-67 sezonunda 2.Lig'de ilk kez rakip olan Kocaelispor ve Samsunspor, ilk Süper Lig maçını ise 1982-83 sezonunda, 28 Kasım 1982'de oynadı. Süper Lig'de oynadıkları maçlarda; 6 karşılaşmayı Körfez ekibi kazanırken 15 maçta da Samsunspor galip geldi, 7 maçta ise beraberlik bozulmadı.

KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇLARININ ALT LİGLER KARNESİ

İki takımın 8 kez karşı karşıya geldikleri 1.Lig maçlarında ise; 2 galibiyet Kocaelispor, 5 galibiyet Samsunspor elde etti, 1 maçta ise kazanan olmadı. 2.Lig'de 8 kez rakip olan ezeli rakiplerden Kocaelispor 2 kez, Samsunspor 3 kez galip gelirken 3 maç da berabere tamamlandı.

KUPADA 9 KEZ RAKİP OLDULAR

Marmara ekibi Kocaelispor ile Karadeniz'in güçlü takımlarından Samsunspor 9 kez de Türkiye Kupası maçlarında karşılaştı. 3 galibiyet alan Yeşil-Siyahlılar'a karşı Samsunspor 4 galibiyeti hanesine yazdırdı. 2 maçta da eşitliği bozan olmadı. İki takım tarihlerinde toplam 53 kez maç yaptı; 13'ünü Kocaelispor, 27'sini Samsunspor kazandı, 13 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Kocaeli, Samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor ile Samsunspor 22 yıl sonra Süper Lig'de karşı karşıya geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Beşiktaş’a 9. saniyede büyük şok Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı Tribünlerden büyük tepki Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı! Tribünlerden büyük tepki
Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı
Türkiye’ye gelince tüm kuralları unutuyorlar Gurbetçinin yaptığına bakın Türkiye'ye gelince tüm kuralları unutuyorlar! Gurbetçinin yaptığına bakın
Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı
Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı
’Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü’ iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama 'Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü' iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 18:01:06. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor ile Samsunspor 22 yıl sonra Süper Lig'de karşı karşıya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.