Kocaelispor Teknik Direktörü Altıparmak: Bu taraftar ve şehir, üst ligi hak ediyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, kısa vadede alt sıralardan kurtulup play off'a kalmak istediklerini belirterek, "Oraya da kalırsak şampiyonluğa uzanacağımızı biliyoruz. Bu camia, bu taraftar, bu şehir üst ligi hak ediyor"

Kocaelispor'un tecrübeli teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Milli maçlar nedeniyle verilen arayı Antalya'nın Lara turizm merkezinde kamp yaparak değerlendiren Körfez ekibinin çalıştırıcısı, kulübün beklentilerini bildiğini ve hak ettikleri yere geleceklerine inandığını söyledi.

"BEKLENTİLERİ BİLİYORUZ"Kocaelispor ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Mehmet Altıparmak, büyük bir camianın parçası olmanın sevincini yaşadığını kaydetti. Altıparmak, "Burası antrenörlüğe ilk başladığım yer. Hiç unutulmaz, kalbimizin bir köşesinde her zaman Kocaelispor vardı. Burada çok güzel günlerimiz geçti. Çok önemli bir camiaya geldik. Muhteşem bir taraftar var. Bu anlamda teklif geldiğinde de başkanla da görüşmemiz çok kısa sürdü. Biz şartlarımızı sunduk, onlar şartlarını sundular ve birlikteliğimiz başladı" diye konuştu."HAK ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"Milli aranın olması ve takımla çalışmasının çok iyi olduğuna dikkat çeken Mehmet Altıparmak, şöyle konuştu: "Takımda eksikler olduğunu biliyoruz. Onları da tanıyorum. Türkiye'de nasıl başladığın değil de, nasıl bitirdiğin önemlidir. Biz şu ana kadar oyuncuların ismi, camiamızın pozisyonu ve ismi olarak hak ettiğimiz yerde değiliz. Bunu hepimiz biliyoruz. Biz onun için buradayız. Eski teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ve ekibine de teşekkür ediyorum. Ondan sonra bayrağı biz devraldık. Kısa, orta ve uzun vade olmak üzere 3 hedefimiz var. Kısa vadede bulunduğumuz konumdan kurtulmak. Çok da gerçekçi olmak gerekiyor, hayal aleminde gezmememiz gerekiyor. Önce ligde alt tarafla 2 puan var. Bir an önce buradan kurtulup, orta vadedeki hedefimize, en sonunda da inşallah hepimizin istediği, düşlediği yer olan Süper Lig'e yükselmek. Önce play off, sonra Süper Lig ama bu gerçeği bir tarafa koyduk. Bir de hayatın gerçeği var. Bu gerçeklerden yola çıkıp, bir an evvel alacağımız galibiyetlerle yukarıya tırmanmak istiyoruz.""TAKIMDA MORAL VE MOTİVASYON EKSİKTİ"Takımda oyuncuların moral ve motivasyon olarak eksik olduğunu, geldikten sonra bu durumu tersine çevirmeye başladıklarını söyleyen Mehmet Altıparmak, "12 haftalık periyotta çok kötü gidilmesi, 1 galibiyet alınması. Bu periyotta çok iyi oynayıp, öne geçtiğin maçları kaybettin. Bu işler zaten üst üste gelir. Bunun neticesinde de moral motivasyon olarak oyuncular çok düşmüş. Hep iyi oynayıp kaybetmek ister istemez moral ve motivasyonu etkiliyor. Bana göre mevkisel eksiklerin olması, bu da takımı çok etkilemiş. Biz şu ana kadar 2 transfer yaptık. Bir forvetimizi koyacağız, sonrasında belki bir transferimiz daha olabilir. Bir santraforumuz kaldı, onunla da bir yerlere gelindi. Biz o oyuncuyu da takıma katmayı düşünüyoruz. Bu kampın önemi de moral ve motivasyonun tekrar eski duruma gelmesi, en azından kaynaşmayı en kısa zamanda yapmamız, bizim için en büyük artı olarak gözüküyor. Oynadığımız hazırlık maçını kazanmamız bile oyuncuların kaynaşmasını olumlu yönde sağladı. Birbirleriyle şakalaşması bile çok uzun süredir burada olmayan bir şeymiş. Biz bunu alışkanlık haline getireceğiz inşallah" diye konuştu."'BİR GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VAR"Çok kaliteli oyunculara sahip olduklarını ve yeni oyuncularla beraber ligi hedefledikleri yerde bitireceklerini ifade eden Mehmet Altıparmak, yavaş yavaş aile ortamını yakaladıklarını belirtti. Altıparmak, "Bizim bir galibiyete ihtiyacımız var. İnşallah pazartesi günü oynayacağımız Boluspor maçını kazanmak istiyoruz" dedi."BU ŞEHİR ÜST LİGİ HAK EDİYOR"Toplamda 5, üst üste de 3 şampiyonluğu olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, hedefinin yine şampiyonluğa uzanmak olduğunu vurguladı. Altıparmak, "Kısa vadede alt sıralardan kurtulup play off'a kalmak istiyoruz. Oraya da kalırsak zaten şampiyonluğa uzanacağımızı biliyoruz. Amacımız ilk olarak yakalamak. Daha önce 3'ü üst üste olmak üzere 5 şampiyonluk var. 3'ü üst üste olunca dikkat çekti. Tarih bazen tekerrürden ibarettir derler, inşallah burada da onu yakalarız. Bu camia, bu taraftar, bu şehir üst ligi hak ediyor" diye konuştu."6-7 YABANCIDAN SONRASI FAYDA SAĞLAMAYACAK OYUNCULAR"Yabancı kuralıyla ilgili de görüşlerini ifade eden Mehmet Altıparmak, kısıtlamalara karşı olduğunu söyledi. Altıparmak, kendi futbol oynadığı dönemde yabancı sayısının az olduğunu ve kaliteli futbolcular geldiğini vurgulayarak, "Kaliteli oyuncu geldiği zaman hem sen hem oyuncu gelişiyor. Buradaki en büyük sıkıntı 14-15 yabancının olduğu dönem yaşadık. O dönem 6-7 yabancı belki çok kaliteli oluyor ama sonraki yabancılar ya ileriye dönük oluyor ya da kulübe çok fayda sağlamayacak oyuncular. Belli sayıda yabancı olduğunda bana göre daha kaliteli oyuncular geliyor. O zaman Türk oyuncularımız da hem zaman hem süre buluyor. Kendilerini gösterme fırsatı buluyorlar. Çok yetenekli futbolcularımız var. Bu kural azaldı- çoğaldı durumu değil, kulübün yapısı, mantalitesi" dedi."SÜPER LİG İLE 1'İNCİ LİG ARASINDA OYUNCU VE MANTALİTE FARKI VAR"Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de çok kaliteli oyuncular olduğuna dikkati çeken Altıparmak, bu oyuncuları bulup onlara gereken desteği vermek gerektiğini söyledi. Süper Lig ve 1'inci Lig arasında oyuncu ve mantalite farkı olduğunu belirten Altıparmak, "Alınan oyuncu, gelen oyuncular ve oyuncu kalitesi anlamında Süper Lig tercih ediliyor. Orada oynanan oyun biraz daha farklı. 1'inci Lig'de daha fazla mücadelenin, daha fazla oyun kaosunun olduğu bir lig yaşanıyor. Bizim ligde herkes herkesi yenebiliyor ama Süper Lig'de hem kaliteye hem harcadığın paraya hem şehre baktığınız zaman oradaki oyuncuların biraz daha kaliteli, farklı olduğu görülüyor" şeklinde konuştu."STADYUMU DOLU GÖRMEK İSTİYORUZ"

Kocaelispor taraftarını yanlarında görmek istediğini söyleyen Altıparmak, "Bizler çok çalışacağız. Kocaelispor için her şeyi yapacağız. Onların bizi sonuna kadar destekleyeceğini biliyoruz. Pazartesi günü ligde oynayacağımız Boluspor maçıyla da stadyumumuzu dolu görmek istiyoruz. Onların bize desteği, bizim de sahadaki mücadelemizle hedeflediğimiz yere gitmek istiyoruz" dedi.