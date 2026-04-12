Kocaelispor\'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler

12.04.2026 16:36
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Süper Lig'de bu akşam deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi çarpıcı çok konuşulacak sözler sarf etti. Galatasaray camiasına seslenen Recep Durul, "Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahasında ödeteceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında  Kocaelispor, bu akşam deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 

KOCAELİSPOR'DAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA

İki takım arasında günlerdir devam eden gerginlik maç gününde de devam etti. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, mücadelenin başlamasına saatler kala yaptığı açıklamayla tansiyonu daha da artırdı. 

''BUNU HAZMEDEMEDİLER!''

Karşılaşma öncesi yaşanan gerilim ve maçla ilgili konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Bugün şehrimiz, camiamız için önemli bir gün. Aslında baktığımızda lig maçlarından bir tanesi fakat son günlerde Galatasaray cephesinden kulübümüze, yönetimimize, hocamıza ve camiamıza ummadığımız, beklemediğimiz birtakım cümleler sarf edildi ve Kocaelispor camiasının onuruna dil uzattılar. Dolayısıyla biz onları burada yenmiştik. Öyle zannediyorum ki bunu hazmedemediler. Daha önce gerekçeleri bize bir müzikten dolayı küfür ettiler... Oysa kendi statlarında her maçta bunlar olabiliyor. Bunları görmezden gelerek bizi hedef tahtasına koymaları hem camiamızın, hem şehrimizin hem de taraftarlarımızın sabrını taşırmıştır. Dolayısıyla biz her kulübe saygı gösteriyoruz. Tribünde bir şey olmuştur ama sadece bizim tribünde olmadı bu.'' dedi. 

''ONLARA BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ''

Sözlerine devam eden Durul, ''Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahasında ödeteceğiz. Taraftarlarımızla birlikte hazırız. Sadece skor önemli değil; onurumuz ve duruşumuz için çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz ve maçtan da puan ve puanlarla ayrılacağımıza inanıyorum. Hocalarımızla da gereken konuşmaları yaptık. En iyi cevabı orada kendilerine vermiş olacağız. İnşallah bundan sonra onlara ders olacaktır, böyle konuşmalar yapmazlar. Sözlerinin hepsini onlara iade ediyorum. Futbolcular da en iyi cevabı onlara sahada verecektir." ifadelerini kullandı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Kaşınma Kocaeli. 1 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
