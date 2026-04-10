Kocaelispor\'dan Galatasaray\'a olay cevap

Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt, Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk ve sarı-kırmızılı yönetimden gelen açıklamalar hakkında konuşarak cevap verdi.

GALATASARAY'DAN KOCAELİSPOR'A: ''KARŞILIĞINI VERECEĞİZ''

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve yetkililer "Kocaeli'de yapılanları unutmadık, biz de karşılığını vereceğiz" demişti. Kocaelispor cephesi de bu sözlere karşılık verdi.

"TERBİYESİZLİK YAPMADIK!"

Beyaz Futbol'a konuşan Başkan Vekili Veli Başkurt, "Galatasaray'a önyargılı yaklaşmadık. Diğer rakiplerimize olduğu gibi maçtan önce Galatasaray Yönetim Kurulu'nu yemeğe davet ettik. Kendileri yemeğimize katılmak istemediler. Biz kendilerine herhangi bir terbiyesizlik yapmadık. Maçtan sonra gayri ihtiyari taraftar istedi diye "Şinanay" çalındı ki kendi statlarında da defalarca çalındı.'' dedi.

"KOCAELİSPOR BUNDAN KORKMAZ!"

Sözlerine devam eden Başkurt, ''Kocaelispor ölümden dönen amatör kümelere kadar düşen bir camia bu camiayı böyle açıklamalarla korkutamazlar. Kendilerine yakışanı yaparlar. İlk maçtan sonra Başkanımız Türk Futbolunun içinde olduğu bir durum tespitinde bulundu Galatasaray ile ilgili bir şey söylemedi. Art niyet ve düşmanlığımız yok." değerlendirmesinde bulundu.