Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

Kocaelispor\'dan Galatasaray\'a olay cevap
10.04.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt, Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk ve sarı-kırmızılı yönetimden gelen açıklamalara karşılık verdi. Galatasaray'a herhangi bir saygısızlık yapmadıklarını belirten Başkurt, ''Kocaelispor ölümden dönen amatör kümelere kadar düşen bir camia bu camiayı böyle açıklamalarla korkutamazlar. Kendilerine yakışanı yaparlar'' dedi.

Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt, Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk ve sarı-kırmızılı yönetimden gelen açıklamalar hakkında konuşarak cevap verdi.

GALATASARAY'DAN KOCAELİSPOR'A: ''KARŞILIĞINI VERECEĞİZ''

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve yetkililer "Kocaeli'de yapılanları unutmadık, biz de karşılığını vereceğiz" demişti. Kocaelispor cephesi de bu sözlere karşılık verdi. 

"TERBİYESİZLİK YAPMADIK!"

Beyaz Futbol'a konuşan Başkan Vekili Veli Başkurt, "Galatasaray'a önyargılı yaklaşmadık. Diğer rakiplerimize olduğu gibi maçtan önce Galatasaray Yönetim Kurulu'nu yemeğe davet ettik. Kendileri yemeğimize katılmak istemediler. Biz kendilerine herhangi bir terbiyesizlik yapmadık. Maçtan sonra gayri ihtiyari taraftar istedi diye "Şinanay" çalındı ki kendi statlarında da defalarca çalındı.'' dedi. 

"KOCAELİSPOR BUNDAN KORKMAZ!"

Sözlerine devam eden Başkurt, ''Kocaelispor ölümden dönen amatör kümelere kadar düşen bir camia bu camiayı böyle açıklamalarla korkutamazlar. Kendilerine yakışanı yaparlar. İlk maçtan sonra Başkanımız Türk Futbolunun içinde olduğu bir durum tespitinde bulundu Galatasaray ile ilgili bir şey söylemedi. Art niyet ve düşmanlığımız yok." değerlendirmesinde bulundu. 

Son Dakika Spor Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    tekrar oraya göndeririz seneye 24 17 Yanıtla
  • Tuncay Akdağ Tuncay Akdağ:
    Başkanım,kusura bakmayın ama olayı başlatan sizin kendini bilmez futbolcunuz,ne gerek var paylaşım yapıp ortalığı karıştırıyor. Çık güzel güzel oyna,başka olaylara niye giriyorsun 14 6 Yanıtla
  • Vatansever.72 Vatansever.72:
    Kocaelispor yazık ettiniz kendinize. GS bir deste gol atar size 6 4 Yanıtla
  • Sedat Durmuş Sedat Durmuş:
    Sen nasıl başkansın? Sözün geçmiyorsa adam yerine koyulmuyorsun demektir. Ee karşılık olarakta ona göre muamele görürsün. Biraz ayağı yerden kesilen bir havalara giriyor. Herkes bilenmiş şampiyonlar şampiyonu Cimbom’a ne hikmetse. Finansal planlamasını yapın daha iyi olun daha iyi transferler yapın. Kıskanmadan yakışanı yapın. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 20:03:55. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.