Köklü Türk kulübüne 6 puan silme cezası

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TFF, 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'a FIFA tarafından 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna Duyurulur." denildi. Daha önce de TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin Yeni Malatyaspor'a 18, TFF 2. Lig ekibi Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verildiğini açıklamıştı.

DÜŞME HATTINDALAR

Denizlispor, 15 haftası geride kalan 3. Lig 4. grupta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi alarak 10 puan topladı ve 14. sırada kendine yer buldu. Denizlispor, TFF 1. Lig'de 1982-1983 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.