Köklü Türk kulübüne 6 puan silme cezası - Son Dakika
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Spor

Köklü Türk kulübüne 6 puan silme cezası

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor'a FIFA tarafından 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu. TFF'nin yaptığı açıklamada, 'FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.' ifadeleri kullanıldı.

16.12.2024 15:03  Güncelleme: 16:16
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TFF, 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'a FIFA tarafından 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna Duyurulur." denildi. Daha önce de TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin Yeni Malatyaspor'a 18, TFF 2. Lig ekibi Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verildiğini açıklamıştı.

DÜŞME HATTINDALAR

Denizlispor, 15 haftası geride kalan 3. Lig 4. grupta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi alarak 10 puan topladı ve 14. sırada kendine yer buldu. Denizlispor, TFF 1. Lig'de 1982-1983 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

Köklü Türk kulübüne 6 puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Dünya, Spor, Fifa, Son Dakika

Son Dakika Spor Köklü Türk kulübüne 6 puan silme cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Engin Engo:
    şike yapmadığı için fb lilerin gazabına uğrayan kulüp =)=) fb şikeye alışık. neden şike yapmıyorsunuz ? hiç biri bilmiyor ki maçta 1 puan almasaydı küme düşecekti denizlispor 22 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Rezill olsun 9 0 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    Amatöre kadar gider artık ?? 8 0 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    haluk ulusoy abileri ile bir zamanlar altından kalkmadıkları cinconlar kurtarsın şimdi onları.. 2 4 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    beter oldunuz, besbeter olun 2 4 Yanıtla
  • Osman A:
    Ortada kulüpmü kalmış neyin puanı neyin cezası.Anahtarı belediyede olan bşr kulüpten bahsediyoruz. 0 1 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Gs den aldıgı tesvik primleri yetmedi Allah kimsenin hakkını birakmaz fb düsmanlarınin sonu... 0 0 Yanıtla
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