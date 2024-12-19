Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı

Geniş Video İzle

Amedspor, yurtdışındaki taraftarlarının forma ve diğer ürünlere kolay ulaşabilmesi için ilk ihracatını Almanya'ya yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada, Amedspor ürünlerinin artık Avrupa'da da olacağı duyuruldu.

19.12.2024 09:47  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amedspor, yurtdışındaki taraftarlarının forma ve diğer ürünlere kolay ulaşabilmesi için ilk ihracatını Almanya'ya yapacak.

ÜRÜNLERİNİ TARAFTARLARINA ULAŞTIRACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, Amedspor ürünlerinin artık Avrupa'da da olacağı duyuruldu. TFF 1. Lig'de mücadele eden Amedspor'un yurtdışında yaşayan taraftarları, takım forması ve diğer ürünlerine kolaylıkla ulaşabilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Almanya'da ürünlere nasıl ulaşacağınıza ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde Amedspor taraftarları ile paylaşılacaktır" denildi.

ARTIK AVRUPA'DA SATILACAK

Amedspor yöneticileri, "Amedspor'un coşku ve tutkuyla desteklenen renkleri, artık Avrupa'daki taraftarlarıyla buluşuyor" diyerek, kulübün ruhunu yansıtan forma, atkı, şapka, ayakkabı, mont, çanta, bavul ve daha birçok özel ürünün Avrupa'dan da ulaşılabilir hale geleceğini belirtti. Avrupa'da yaşayan Amedspor taraftarları, bu yeni hizmetle Amedspor sevgisini bir adım ileri taşıyacak.

Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya\'ya doğru yola çıktı

Amedspor, Ekonomi, Almanya, İhracat, Finans, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Vatandaş Rıza:
    bunlarin bu ismi kullanmasina izin veren federasyona yaziklar olsun 43 34 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kroların Formasına Bak Sen 25 32 Yanıtla
  • ömer duman:
    çok lazımdı Avrupa da forma bekliyordu 31 22 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    inşallah o tırlar yolda kalir 23 20 Yanıtla
  • Mehmet Polat:
    Bu takımın arması irdelensin ismi irdelensin sen ne iş yaparsın futbol federasyonu 20 15 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Pekekespor 17 15 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    tsk bum bum 6 4 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    dövlet bize bakmii 4 3 Yanıtla
  • Faruk K:
    bunda direk şunu hissettim, illegal yapılan işlerle Türkiye Cumhuriyeti savaş halinde, oradan gelen suyun musluğu kapandı. Ama kulübe para gelmeside gerek! Yani forma satışı altinda finans krizini aşmak istiyorlar. Ama işte tehlike burada, Avrupa'daki isyerlerinin bas belası bunlar haraçları resmiyete dökme politikası olabilir. "ABI BIZI YANLIS ANLADI BIZ FORMA HEDIYE EDEREK SPONSOR OLMALARINI TALEBINDE BULUNDUK". 6 0 Yanıtla
  • Nuri Caylan:
    sabırsızlıkla bekliyoruz ?? 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:20:18. #1.13#
SON DAKİKA: Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.