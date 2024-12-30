Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ligin ilk yarısının bitimiyle transfer çalışmalarını hızlandırırken tecrübeli golcü Serdar Dursun'u gündemine aldı.
İleri uca takviye yapmak isteyen Karadeniz ekibi, Alanyaspor'un tecrübeli golcüsü Serdar Dursun'u gündemine aldı. Serdar'ın Akdeniz ekibiyle 2026'ya kadar kontratı var.
Fatih Karagümrük'ten transfer olduğu Alanyaspor ile toplamda 12 maça çıkan Serdar Dursun, söz konusu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı veremedi.
Son Dakika › Spor › Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun'un yeni takımı - Son Dakika
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