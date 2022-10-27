Fiorentina ile Başakşehir, Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında Artemio Franchi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz, İtalyan ekibini mağlup ederek bir ust tura lider çıkma yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor.
Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.
Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 11. sınavını verecek. Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 10 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 22 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.
Fiorentina: Gollini, Doda, Milenkovic, Igor, Terzic, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Saponara, Jovic
Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Chouiar, Okaka
Son Dakika › Spor › Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika