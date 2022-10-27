Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Fiorentina ile Başakşehir, Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında Artemio Franchi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz, İtalyan ekibini mağlup ederek bir ust tura lider çıkma yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor.

KENY LİSTEDE YOK

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN AVRUPA'DA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 11. sınavını verecek. Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 10 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 22 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İŞTE İLK 11'LER

Fiorentina: Gollini, Doda, Milenkovic, Igor, Terzic, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Saponara, Jovic

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Chouiar, Okaka