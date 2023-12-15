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Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu - Son Dakika
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Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu

Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak direkt olarak son 16'ya kalan Fenerbahçe, kasasını doldurdu. Sarı-lacivertli ekip, 3 ön eleme ve grup maçları sonunda toplam 7.6 milyon euro kazandı.

15.12.2023 - 00:21,  Güncelleme: 00:40
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UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, kasasını doldurdu. Sarı-lacivertli ekip, 3 ön eleme ve grup maçları sonunda toplam 7.6 milyon euroyu kasasına koydu.

7.6 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİLER

Temsilcimiz, geçtiği ön eleme turlarından 100'er bin euro, grup aşamasından 2.94 milyon euro, katsayı puanından 979 bin euro, aldığı galibiyetlerden 2.1 milyon euro, gruptaki sıralamasından 650 bin euro ve son 16 turuna kaldığı için 600 bin euro gelir elde etti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden 7.6 milyon euro geliri garantiledi.

Gelir tablosu şu şeklide;

  • 1. Eleme: 100 bin euro
  • 2. Eleme: 100 bin euro
  • 3. Eleme: 100 bin euro
  • Grup Aşaması: 2.94 milyon euro
  • Katsayı Puanı: 979 bin euro
  • Galibiyetler: 2 milyon 132 bin euro
  • Grup Sırası: 650 bin euro
  • Son 16 Turu: 600 bin euro
Konferans Ligi\'nde son 16\'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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