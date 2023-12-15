Konferans Ligi\'nde son 16\'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu

Bebeği ile birlikte ailesine teslim edilen kız çocuğunun devletten tek bir isteği var

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, kasasını doldurdu. Sarı-lacivertli ekip, 3 ön eleme ve grup maçları sonunda toplam 7.6 milyon euroyu kasasına koydu.

7.6 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİLER

Temsilcimiz, geçtiği ön eleme turlarından 100'er bin euro, grup aşamasından 2.94 milyon euro, katsayı puanından 979 bin euro, aldığı galibiyetlerden 2.1 milyon euro, gruptaki sıralamasından 650 bin euro ve son 16 turuna kaldığı için 600 bin euro gelir elde etti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden 7.6 milyon euro geliri garantiledi.

Gelir tablosu şu şeklide;