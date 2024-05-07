Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Eski hakem Ahmet Çakar'a açtığı davanın ilk duruşması bügün görüldü. Duruşmada beraat eden Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Büyükeşi'yi yine sert eleştirdi. Çakar, "İstanbul Çağlayan Adliyesi, saat 10:10. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "Bylockçu ve yalancı" dediğim için, çıktığım mahkemenin ilk duruşmasında beraat ettim. Şimdi tekrar haykırıyorum: "Mehmet Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın" ifadelerini kullandı.

07.05.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski hakem Ahmet Çakar'a kendisi hakkında FETÖ'nün iletişim uygulaması Bylock'u kullandığına ve iki telefonunda da bulunduğuna dair ifadeleri sonrası dava açmıştı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü.

"ŞİMDİ TEKRAR HAYKIRIYORUM"

Duruşmadan çıkar çıkmaz konuyla ilgili bir paylaşım yapan Çakar, Büyükekşi'yi yine ağır sözlerle eleştirdi. Çakar, " İstanbul Çağlayan Adliyesi, saat 10:10. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "Bylockçu ve yalancı" dediğim için, çıktığım mahkemenin ilk duruşmasında beraat ettim. Şimdi tekrar haykırıyorum: "Mehmet Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın" ifadelerini kullandı.

Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Çağlayan Adliyesi, Mehmet Büyükekşi, Sosyal Medya, Ahmet Çakar, Çağlayan, İstanbul, Yalancı, ByLock, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
09:55 Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
11:18 Çin’deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı
11:15 Konu: ByLock Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
10:51 Milli Eğitim Bakanı Tekin’e tepkiler çığ gibi Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor
10:32 Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
10:23 Jorge Jesus, Al-Hilal’in galibiyet golünü atan Malcom’u sırtında taşıdı Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 11:45:14. #1.13#
SON DAKİKA: Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement