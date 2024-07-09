Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Spor

Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi

Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi\'ye tepkiler çığ gibi

Geçtiğimiz sezon 5 Ağustos'ta başlayan Süper Lig fikstür çekiminin 18 Temmuz'da yapılması, ve bu sezon 9 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig fikstür çekiminin TFF seçimlerinden önce 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek olması futbolseverler tarafından büyük eleştiri aldı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki var.

09.07.2024 14:18
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Geçtiğimiz sezon oldukça gergin günlerin yaşanması sonucu Süper Lig kulüpleri tarafından defalarca kez istifaya davet edilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yine gündem olmaya devam ediyor.

FİKSTÜR ÇEKİMİ SEÇİMLERDEN ÖNCE YAPILACAK

18 Temmuz'da yapılacak olan TFF Başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı henüz belli olmayan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yine eleştiri oklarının hedefinde. Geçtiğimiz sezon 5 Ağustos'ta başlayan Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz'da yapılırken, bu sezon 9 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig fikstür çekiminin TFF seçimlerinden önce 11 Temmuz'da yapılacak olması futbolseverlerden büyük eleştiri aldı.

TARAFTARLAR ATEŞ PÜSKÜRÜYOR

Sosyal medyada Mehmet Büyükekşi'ye sert eleştirilerde bulunan futbolseverler, fikstür çekiminin Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinden önce gerçekleştirilecek olmasının yanlış olduğunu savunan binlerce yorum yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Fatih Deniz: yine gsnin lehine fikstür ayarladılar tabikide biz olsak da olmasak da herşeyi baştan ayarlama senaryosu bu gs yine en zor maçları ilk haftalarda oynar derbilerde hep ikinci devre kendi sahasında oynarlar 25 29 Yanıtla
    Numan Koca: Aynen öylee şimdi kudur durr 7 12 Ayhan Şakir: ALAH ŞİFALAR VERSİN 6 1
  • Serdal Akçay: Toplum nezdinde dışlanan, kabul görmeyen. Sürekli milletin tepkisini çeken, huzursuzluk veren bu tipleri neden ısrarla görevde tutarlar anlamıyorum. Yokmu bu ülkede bunlardan daha sevimli ve faydalı insanlar. Yeter artık, alın şunu görevden. 29 0 Yanıtla
  • Murat: baba sen ne zaman istifa ediyorsun? bize bunla gel boş lakırdı istemiyoruz 15 0 Yanıtla
  • Numan Koca: Mayıstaaaa paketsınızzzzz her zamankı gıbı 6 8 Yanıtla
  • Muhammed Boğatekin: Şunu gördükçe midem kalkıyor 10 1 Yanıtla

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