Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti - Son Dakika
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Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçıyla ilgili İngiliz basınına konuştu. Türkiye'nin futbol ortamındaki adaletsizliklerine ve hakemlerin cesaretsizliğine sert çıkan Koç, "Yıllar boyunca yetkili makamların bu durumu ele almasını bekledik. Ancak, bizi dehşete düşüren bir şekilde, yetkililer, karşı karşıya kaldığımız adaletsizliği çözmek yerine göz göre göre görmezden geldiler ve işler daha da kötüye gitti" dedi.

05.04.2024 15:38
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda İngiliz basınından The Athletic'e konuştu.

Fenerbahçe'de alınacak kararların öncesinde görüşleri sorulan Ali Koç, "Sizi temin ederim ki, bu dayanılmaz futbol iklimine karşı hiçbir şey yapmamak, dikkate alınmayacak tek seçenek olacaktır" dedi.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları;

Yüzyılın başından bu yana saha içinde ve dışında yaşanan bir dizi tuhaf, adaletsiz ve kabul edilemez olay, Türkiye'nin futbol ortamındaki konumumuzu yeniden düşünmemize neden oldu.

"HALİL UMUT MELER'İN CESARETİ YOKTU"

Hakem Halil Umut Meler'in maçı tatil etmek için birçok nedeni vardı ama bunu yapacak cesareti yoktu. Lisansı iptal edilmeli. Futbol federasyonu, bu vahim olayla ilgili kısa bir açıklamanın ötesinde hiçbir şey yapmadı. Bu açıklama, olayların ciddiyeti göz önüne alındığında tatmin edici değil ve alınacak herhangi bir önlemden de bahsedilmiyor.

"GÖRMEZDEN GELDİLER"

Saha içinde ve dışında Fenerbahçe'ye karşı haksızlık, ayrımcılık çok uzun zamandır devam ediyor ve öyle ya da böyle buna bir son verilmeli. Yıllar boyunca yetkili makamların bu durumu ele almasını bekledik. Ancak, bizi dehşete düşüren bir şekilde, yetkililer, karşı karşıya kaldığımız adaletsizliği çözmek yerine göz göre göre görmezden geldiler ve işler daha da kötüye gitti. Fenerbahçe'nin düşündüğü eylem sadece kulübümüz için değil, aynı zamanda Türk futbolunun geri kalanı için de adaleti sağlamayı amaçlıyor. Umarım, eylemlerimiz bir uyandırma çağrısı görevi görür ve oyunun yeniden dönüşümünde bir katalizör olur.

Fenerbahçe yönetimi, aşağıdaki 4 konuda üyelerden tam yetki almıştı;

  • - Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak
  • - Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak
  • - Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek
  • - Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

SÜPER KUPA'YA U19 İLE ÇIKIP, 2 SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMAYACAKLAR

Sarı-lacivertlilerin Başkan Vekili Erol Bilecik, çarşamba günü yaptığı açıklamada ise Galatasaray ile Süper Kupa'da oynayacakları maça U19 takımıyla çıkacaklarını ve 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını duyurmuştu.

Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF\'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti - Son Dakika

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