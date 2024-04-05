Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda İngiliz basınından The Athletic'e konuştu.
Fenerbahçe'de alınacak kararların öncesinde görüşleri sorulan Ali Koç, "Sizi temin ederim ki, bu dayanılmaz futbol iklimine karşı hiçbir şey yapmamak, dikkate alınmayacak tek seçenek olacaktır" dedi.
Ali Koç'un açıklamalarından satır başları;
Yüzyılın başından bu yana saha içinde ve dışında yaşanan bir dizi tuhaf, adaletsiz ve kabul edilemez olay, Türkiye'nin futbol ortamındaki konumumuzu yeniden düşünmemize neden oldu.
Hakem Halil Umut Meler'in maçı tatil etmek için birçok nedeni vardı ama bunu yapacak cesareti yoktu. Lisansı iptal edilmeli. Futbol federasyonu, bu vahim olayla ilgili kısa bir açıklamanın ötesinde hiçbir şey yapmadı. Bu açıklama, olayların ciddiyeti göz önüne alındığında tatmin edici değil ve alınacak herhangi bir önlemden de bahsedilmiyor.
Saha içinde ve dışında Fenerbahçe'ye karşı haksızlık, ayrımcılık çok uzun zamandır devam ediyor ve öyle ya da böyle buna bir son verilmeli. Yıllar boyunca yetkili makamların bu durumu ele almasını bekledik. Ancak, bizi dehşete düşüren bir şekilde, yetkililer, karşı karşıya kaldığımız adaletsizliği çözmek yerine göz göre göre görmezden geldiler ve işler daha da kötüye gitti. Fenerbahçe'nin düşündüğü eylem sadece kulübümüz için değil, aynı zamanda Türk futbolunun geri kalanı için de adaleti sağlamayı amaçlıyor. Umarım, eylemlerimiz bir uyandırma çağrısı görevi görür ve oyunun yeniden dönüşümünde bir katalizör olur.
Fenerbahçe yönetimi, aşağıdaki 4 konuda üyelerden tam yetki almıştı;
Sarı-lacivertlilerin Başkan Vekili Erol Bilecik, çarşamba günü yaptığı açıklamada ise Galatasaray ile Süper Kupa'da oynayacakları maça U19 takımıyla çıkacaklarını ve 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını duyurmuştu.
Son Dakika › Spor › Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti - Son Dakika
Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncuları, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Milli Takım kampına davet edildiler. Gaziantep'in gururu olan oyuncular, Milli Takım kampında yer alacaklar.
Fenerbahçe'nin eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli takımın Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına U-19 takımıyla çıkma kararına tepki gösterdi. Yıldırım, bu kararın kulübün gelecekte alacağı cezaların önüne geçmek için alınmış korkakça bir çözüm olduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin talepleri TFF tarafından karşılanmadı ve maçın nihai kararı henüz belli değil.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2024 yılı Mart ayında 51 bin 496 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 619 araç trafikten men edilirken, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca Mart ayında 319 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 197 kişi yaralandı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor 14 yaş altı takımını ve teknik heyetini tebrik etti. Yalçın, oyuncuları ve teknik heyeti karşılayarak çiçek verdi. Talasgücü Belediyespor'da 400'ün üzerinde genç futbol eğitimi alıyor. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da takımla gurur duyduklarını belirtti. Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, Başkan Yalçın'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. A Takım Antrenörü Halil Arslan ise turnuvaya 78 ilden 128 takımın katıldığını ve Talasgücü Belediyespor'un Türkiye şampiyonu olarak şehre döndüğünü ifade etti.
Konya'nın Hüyük ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar, bugün dualar eşliğinde defnedildi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.
GMG Kastamonuspor, Belediye Derincespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli'ye hareket etti. Teknik Direktör Fırat Gül, Ramazan Bayramı'nda çalışmalarını sürdüreceklerini ve sezon sonunda asıl bayramlarının olacağını belirtti. Kastamonuspor, ligde kalma mücadelesi veren Belediye Derincespor ile deplasmanda karşılaşacak ve galibiyet için sahaya çıkacak.
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