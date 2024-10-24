Konum atıp çağırmışlar! Fenerbahçe ve Manchester United taraftarları fena kapıştı

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Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek.

Dev maç öncesi İstanbul'a gelen Manchester United taraftarları ile bir grup Fenerbahçeli arasında kavga çıktı. Kavganın sosyal medya üzerinden başlayan atışma sonrası çıktığı iddia edildi. İngiliz taraftarların küfürlü mesajları sonrasında, Fenerbahçeli grubun Manchester United taraftalarının bulunduğu Taksim'e gittiği ifade edildi.

"GELİN KAVGA EDELİM" DİYE KONUM ATMIŞLAR

Manchester taraftarlarının konumlarını Fenerbahçeli taraftarlara attığı da iddia edildi. Beyoğlu'nda karşı karşıya gelen iki grup bir anda birbirine girdi. Gerginlik sonrası emniyet güçlerinin olay yerine geldiği öğrenilirken yaralanan kimsenin olmadığı bilgisi verildi.