Konuşmalar ortaya çıktı! Mourinho, Rangers maçından sonra soyunma odasını inletmiş - Son Dakika
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Spor

Konuşmalar ortaya çıktı! Mourinho, Rangers maçından sonra soyunma odasını inletmiş

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Avrupa Ligi'nde Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun maç sonu konuşması ortaya çıktı. Son düdüğün ardından soyunma odasında oyuncularına bir konuşma yapan Portekizli antrenör, ''Kaybetmeyi hak ettik. Ancak bir maç, bir 90 dakika daha var. Onlar bizi evimizde nasıl yendiyse biz de onları evlerinde yenebiliriz. Biz daha iyi daha kaliteli bir takımız'' demiş.

08.03.2025 13:15
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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun maç sonu konuşması ortaya çıktı.

"TURU GEÇİP ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Son düdüğün ardından soyunma odasında oyuncularına bir konuşma yapan Jose Mourinho, "Çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Kaybetmeyi hak ettik. Ancak bir maç, bir 90 dakika daha var. Onlar bizi evimizde nasıl yendiyse biz de onları evlerinde yenebiliriz. Biz daha iyi daha kaliteli bir takımız. Her şey bizim elimizde. Kafanızı kaldırın, henüz hiçbir şey bitmedi. Biz bu turu geçip önümüze bakacağız. Bu maça hazırlanmak için de vaktimiz oldukça fazla" sözlerini sarf etti.

MAÇ NE ZAMAN?

Büyük heyecana sahne olacak olan Rangers-Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı 13 Mart Perşembe günü oynanacak. Ibrox Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Konuşmalar ortaya çıktı! Mourinho, Rangers maçından sonra soyunma odasını inletmiş

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konuşmalar ortaya çıktı! Mourinho, Rangers maçından sonra soyunma odasını inletmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 1961197120061994:
    yav he he he 32 22 Yanıtla
  • Oooo:
    Fenerde son 10 senede hep hayal var Realite yok Hayalleri de çok heyecan verici! 30 18 Yanıtla
  • Behzat:
    doğru demiş. 20 9 Yanıtla
  • Bahri Mertoglu:
    tutmayın küçük enişteyi salıverin gitsin 13 9 Yanıtla
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